La UAL y The Planet App darán ‘armas’ para la lucha personal contra el cambio climático

sábado 01 de mayo de 2021 , 16:00h

Organizada una webinar gratuita bajo inscripción previa entre la Universidad de Almería y ‘Cartografía Carbono’, proyecto – observatorio de la huella de carbono de la sociedad española, que se realizará el 6 de mayo a las 12.30









Vía Zoom, este nuevo evento que ha propuesto el Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable de la UAL es muy directo en su título: ‘El Cambio Climático: ¿qué es y qué podemos hacer nosotros para combatirlo?’. Su finalidad es hacer partícipe a toda la sociedad de lo que particularmente cada individuo puede cambiar en su vida diaria para dar un giro drástico ante el cambio climático.



Dirigido a estudiantes, PAS y PDI de la Universidad de Almería, también está abierto a toda persona interesada en dar respuesta a esa pregunta de qué puede hacer individualmente. Tan solo hay que inscribirse, gratis, en el enlace https://bit.ly/3dgLa4Z. Además, y para tener un mejor ‘conocimiento de causa’, desde la organización se invita a hacer una sencilla encuesta previa sobre una de las claves de nuestra incidencia en el cambio climático global desde lo particular, o sea, a conocer nuestra huella de carbono, en el enlace https://encuesta.cartografiacarbono.es/?r=ual.



Con formato de webinar, el evento será dirigido e impartido por Manuel Pinilla, fundador de The Planet App, el próximo jueves 6 de mayo desde las 12.30 horas. Serán varias las cuestiones que formule de entrada y a las que vaya respondiendo a medida que se avance, como qué es el calentamiento global y el efecto invernadero, qué es la huella de carbono, si se puede combatir el cambio climático a escala individual y cómo se puede hacer. Son precisamente las que aborda el Proyecto ‘Cartografía Carbono’, que se trata de un observatorio de la huella de carbono en la sociedad española. Desde el mismo aplican la lógica de que desarrollar un mejor conocimiento de esta huella a escala individual, con datos reales, permitirá desarrollar mejores productos destinados a su reducción. Además, como objetivo prioritario tienen difundir información sobre la emisión de los gases de efecto invernadero que están asociados a los hábitos de vida de las personas, para poder influir en ellas y, con ellas, en los líderes públicos.



Este proyecto está promovido por Clean Planet Ventures, SL, startup española que desarrolla soluciones tecnológicas para ayudar a individuos “a reducir su huella de carbono” y “dar soporte a organizaciones tales como empresas, ONGs y administraciones públicas para que promuevan políticas y estilos de vida menos intensivos en CO2 entre sus ciudadanos y audiencia”. Así, el primer producto lanzado es The Planet App, una aplicación para móviles que “guía a los usuarios para que puedan tener un estilo de vida más sostenible, ayudándoles en decisiones relativas a hábitos de vida y consumo”. La ayuda principal que se pide es la difusión, al buscar que la recogida de datos sea la mayor posible y así caracterizar la huella de carbono a escala personal, recopilando toda la información para confeccionar informes anuales de mucho interés. De ese modo, es habitual la organización de seminarios o de webinars, siendo su agenda muy apretada, en la que la Universidad de Almería ha querido tener espacio para los integrantes de su comunidad universitaria, siempre pretendiendo un campus más saludable y sostenible construido entre todos.



¿Se puede combatir el cambio climático a escala individual? Quedará claro que sí a través de esta webinar interactiva, que hará participar a los asistentes incluso antes, con el referido cálculo previo de su huella de carbono, básico, puesto que se analizará en tiempo real durante el evento: “De esta manera, resultan mucho más eficaces para concienciar sobre la relevancia de la huella de carbono a escala personal”.



La cita en la UAL irá detrás de una solicitada por la Universidad Complutense y antes de la que se ha planificado en la Universidad de La Laguna, habiendo estado previamente en la UNED-Lugo, en la Pompeu Fabra, en la del País Vasco, en las de Málaga, Córdoba y Cádiz, del entorno andaluz, o en la de Illes Balears. Tras el paso por todas ellas ya hay gran cantidad de información para elaborar el informe de 2021, en el que colaborarán los participantes del evento en la Universidad de Almería y toda persona ajena que quiera sumarse.



Como destellos significativos del informe de 2020 cabe destacar que el 76% de la huella de carbono se concentra en el transporte y en la alimentación; que a partir de los 15 años de edad nuestra huella aumenta, manteniéndose en su máximo entre los 45 y los 65 años; que las mujeres son responsables de un 10% menos de emisiones que los hombres; y que los profesionales son un 26% más emisivos que los estudiantes, al producirse un incremento significativo en el tránsito a la vida laboral. Son diversos los parámetros que influyen en la huella individual, desde la dieta hasta la distancia al trabajo, y todos serán conocidos mejor este jueves día 6.