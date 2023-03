Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes ‘Operación campanada 2’ para el CBM Cantera Sur Bahía de Almería, que recibe a Proin BM Triana sábado 04 de marzo de 2023 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los azulinos, que ya ganaron a los sevillanos, segundos, juegan este domingo a las 12.30 horas en el Pabellón de Las Norias El Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería está tuteando a los grandes de la Primera División Nacional, e incluso ya se impuso a uno de ellos, BM Proin Triana, al que precisamente se miden los azulinos este domingo a las 12.30 horas en el Pabellón Municipal de Las Norias, dentro de la vigésimo segunda jornada. Rozando lo que hubiera sido una épica remontada frente al líder, los canterano-sureños cayeron la semana pasada por 26-24 contra Cajasur Córdoba, en un duelo que comenzó mandando el combinado visitante a través de distancias cortas hasta el 4-5 del minuto 9, despertando el cuadro cordobés para irse al descanso en ventaja, 16-10, que se amplió a los ocho goles hasta el 22-14 del minuto 45. Pero los jugadores que entrena Antonio Rivera se envalentonaron y llegaron a colocarse a solo un tanto, 25-24 en el último minuto, disponiendo de un ataque para empatar que no aprovecharon, de modo que la ajustada derrota supone al plantel ejidense-capitalino el retroceder a la sexta posición teniendo los mismos 24 puntos que el quinto y el séptimo, a dos del cuarto y a cuatro del octavo. Ganador nato Acerca de los trianeros, ocupan el segundo puesto y abren la zona de fase de ascenso a la División de Honor Plata con 34 puntos al igual que los terceros, uno por debajo de los primeros, viniendo de encadenar una decena de partidos consecutivos invicto (sin perder desde el 19 de noviembre), en los que han logrado nueve triunfos y un empate, superando recientemente 29-21 a BM Ciudad de Algeciras. Cierto es que los gaditanos empezaron arriba, aunque el 3-4 del minuto se convirtió en el 8-5 del 15 y los locales incrementaron su renta y se marcharon al interludio con el 15-10, volviendo a apretar las cosas el equipo algecireño y pegarse 17-16 a 20 minutos del final, en los que los sevillanos se mostraron muy superiores y rompieron el choque a través de un parcial de 5-0 que derivó en el 22-16 del minuto 44, sentenciando en el 50 con el 26-18. En lo que respecta al compromiso de la primera vuelta, los almerienses triunfaron 24-27 en la capital de Andalucía, después de un impresionante primer acto en el que doblaron a su rival (10-20 en el intermedio), si bien Proin fue mermando la diferencia y del 15-23 en el minuto 40 se pasó al 21-23 en el 50, aguantando el chaparrón Cantera Sur Bahía que se recuperó y se alejó de los hispalenses con el 22-27 a tres minutos del desenlace, dando la campanada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

