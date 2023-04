Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Ampliar Oposiciones sobre nuevas identidades sexuales Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que los aspirantes a ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía deben dominar los conceptos relacionados con las nuevas identidades y orientaciones sexuales que existen en la sociedad española. Así aparece en el temario para las oposiciones de este año 2023, en el que se incluyen más de 20 términos como antrosexual, grisexual, panrromántico u omnirromántico. Estos términos forman parte del examen teórico al que tendrán que someterse los opositores en unas semanas, y que supone un requisito indispensable para acceder a la siguiente fase del proceso selectivo. El ministro ha justificado esta medida como una forma de garantizar que los futuros agentes de la Policía Nacional respeten y protejan la diversidad sexual y de género de la ciudadanía, y que estén preparados para afrontar los nuevos retos que plantea esta realidad social. Sin embargo, la decisión de Marlaska ha generado una fuerte polémica entre los opositores y las organizaciones sindicales del sector, que consideran que se trata de una imposición ideológica que no tiene ninguna utilidad práctica para el desempeño de la labor policial. Además, denuncian que se trata de una dificultad añadida para unos aspirantes que ya tienen que estudiar un extenso temario sobre materias como derecho constitucional, penal, administrativo o procesal, entre otras. Esta no es la primera vez que el ministro del Interior se enfrenta a las críticas de los opositores a policía nacional, que llevan meses reclamando una mayor transparencia y agilidad en el proceso selectivo. Entre las principales quejas se encuentran las exclusiones médicas por motivos como el daltonismo o la discromatopsia, que consideran injustas y discriminatorias, o los retrasos en la publicación de las convocatorias y las fechas de los exámenes. Marlaska ha defendido en todo momento su gestión al frente del Ministerio del Interior y ha asegurado que su objetivo es dotar al Cuerpo Nacional de Policía de los mejores profesionales posibles, con una formación integral y adaptada a las necesidades actuales de la sociedad. Asimismo, ha destacado el papel clave que juega la cooperación internacional policial en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y ha anunciado que será una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

