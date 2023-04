Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento lleva al Parque Nicolás Salmerón los ‘Juegos en Familia’ miércoles 12 de abril de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde abril y hasta finales de año, un sábado al mes, el Parque acogerá la celebración de juegos tradicionales y actividades lúdicas y recreativas orientadas a la educación en valores educativos y sociales Jugar en familia, recuperar la calle como espacio lúdico, ocupar espacios abiertos y educar en valores. Es el objetivo que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, pretende alcanzar con el proyecto de dinamización para menores y adolescentes que hoy ha presentado su responsable, Paola Laynez, bajo la denominación de ‘Juegos en Familia’, proyecto que arranca este sábado, que tendrá continuidad una vez al mes a lo largo de todo este año y como escenario el Parque Nicolás Salmerón. Actividades calendarizadas en diez sábados –cada tercer sábado de mes– en horario entre las 10.30 y las 13.30 horas, acompañadas de material lúdico, monitores y animación musical. En el marco del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2022-2025, y como parte del trabajo que a nivel municipal se viene desarrollando hacia la protección y promoción de la infancia y la adolescencia, el programa de actividades que incluye este proyecto pretende “propiciar la participación de los más jóvenes, niños y adolescentes, pero también de su entorno familiar, ofreciendo actividades motivadoras, educativas, sociales, lúdicas y recreativas, dirigiendo estas a fomentar distintos valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la inclusión”, ha resumido Laynez. “Con este proyecto de dinamización y participación trabajaremos distintos valores con el fin de reforzar la autoestima, las relaciones interpersonales, la igualdad, alejándonos por unas horas de costumbres tan habituales como el uso de dispositivos móviles, todo ello a través de juegos pedagógicos y dinámicas de grupos”, ha explicado Laynez, quien ha animado a los almerienses a participar de estas actividades y descubrir, además, las posibilidades que la ciudad y un entorno como el Parque Nicolás Salmerón, ofrecen “como medio de formación y diversión, educando en el sentido de la responsabilidad y de respeto de nuestro entorno”. El juego se convierte, por tanto, en herramienta de socialización, de encuentro para niños, adolescentes y familias. Juegos tradicionales de toda la vida, como el elástico, la comba, la rayuela, el pañuelo, tiro de cuerda, gallinita ciega o las chapas, un ajedrez gigante, bolos de colores...serán algunas de las herramientas que, con la participación de monitores, se pondrán a disposición de los asistentes en una convivencia que será mensual y que llega para quedarse. Inculcar valores a través del juego Diego Ruiz, responsable de la empresa Plan A, encargada de la organización de estas actividades, entiende que este proyecto “va más allá de una simple actividad de dinamización. Se trata de jugar en familia, con todo lo que ello supone, de educar y concienciar a través del juego, unos juegos que van a estar siempre orientados hacia aquellos valores que queremos remarcar. Vamos a aprender jugando”, ha recalcado. En el programa de actividades que se ha desarrollado de aquí a final de año se han incluido juegos que estarán orientados al encuentro social, al conocimiento del Medio Ambiente, la educación de género y la lucha contra la violencia de género, la interculturalidad, incluso hacia nuestros mayores, entre otros “Nuestro objetivo en la dinamización de las actividades es encontrar el apoyo de todo el ámbito familiar, no solo de los más pequeños”, ha apuntado Trini Santander, monitora en estas jornadas. “Vamos a realizar actividades muy variadas, algunas muy fáciles de identificar cuando se llegue al Parque, que funcionan muy bien, y luego habrá juegos no tan visibles. Porque también se puede jugar y aprender con todo aquello que nos rodea. Renovar, en definitiva, ese espíritu de diversión, jugar por jugar, ayudando a relacionarnos y conocer los espacios que más a mano tenemos”. JUEGOS EN FAMILIA. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 1. 15 de abril. El juego como Encuentro Social 2. El 20 de mayo: La familia y el juego. 3. 17 de junio: Juegos y Medio Ambiente. 4. 15 de Julio: Juegos, Diversidad e Inclusión. 5. 19 de agosto: Juegos y Educación de Género. 6. 17 de septiembre: Juegos y Educación para la Paz. 7. 21 de octubre: Juegos y Nuestros Mayores. 8. 18 de noviembre: Juegos por la Mujer y contra la Violencia de Género. 9. 16 de diciembre: Juegos por la Interculturalidad. 10. 20 de enero: Juegos y Educación en Valores. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

