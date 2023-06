Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Osteópata acusado de abuso sexual a paciente fallecida Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 19 de junio de 2023 , 16:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juicio por abuso sexual en consulta de osteópata. Fiscalía solicita condena de 7 años de prisión. Caso de paciente fallecida durante investigación. Durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Almería, un osteópata se enfrenta a acusaciones de abuso sexual por parte de una paciente que acudió a su consulta para tratar una hernia lumbar. Según el testimonio del acusado, habría introducido sorpresivamente los dedos en la vagina de la paciente después de que ésta se desnudara sobre la camilla como parte del tratamiento. La Fiscalía solicita una condena de siete años de prisión, así como diez años de libertad vigilada y seis años de inhabilitación profesional para el acusado. Además, se pide una indemnización de 6.000 euros para la víctima, quien lamentablemente falleció durante la investigación del caso. Las conclusiones del Ministerio Público se han elevado a definitivas, ya que la mujer, siguiendo las instrucciones del procesado, se recostó en la camilla. Primero se acostó boca abajo con el sujetador desabrochado y luego boca arriba sin sujetador, mientras que el procesado procedió a tocar sus senos de manera lasciva. Además, le habría masajeado la zona íntima e incluso llegó a introducirle los dedos, informándole que tenía el cuello del útero desplazado. Durante la vista oral en la Sección Tercera de Almería, el acusado ha defendido la praxis ejecutada para abordar la dolencia de la víctima, alegando que no hizo firmar ningún tipo de consentimiento informado sobre el tratamiento que tuvo lugar en su consulta el 11 de agosto de 2018. El acusado se enfrenta a un segundo juicio en los próximos días por una denuncia en términos similares de otra paciente. En sala, el hombre ha asegurado que tuvo una conversación con la paciente sobre el tratamiento y no utilizó guantes, sino "dediles". Además, ha señalado que no le ofreció a la paciente ninguna opción de tratamiento menos invasiva ni una toalla o sábana para cubrirse el pecho después de quedar desnuda en la camilla, según su versión, con el sujetador sin abrochar. Según el testimonio ofrecido durante la fase de instrucción por la víctima y el relato de su cuñada en sala, quien organizó la cita, se habría producido sangrado debido a la manipulación en la zona íntima de la mujer. Ante esto, el acusado ha afirmado que el tratamiento se llevó a cabo sin problemas y que después estuvieron "charlando". Además, le ofreció algunas "recomendaciones" basadas en el uso de agua caliente para aliviar las molestias y se realizó el pago "en efectivo" antes de despedirse sin acordar una nueva cita. Durante el interrogatorio de su defensa, el hombre ha indicado que el masaje que se habría prolongado durante una hora acabó con diez minutos de tratamiento en la zona cervical. Ha rechazado que llegara a tapar la boca a la mujer, que la acariciara o le preguntara si le había gustado. La cuñada de la víctima ha relatado que su familiar le confesó sentirse "mal" por el trato recibido en la consulta del acusado, ubicada en su propia vivienda. Según ella, fue sometida a "una serie de tocamientos" a los cuales pidió que se detuvieran. La víctima afirmó que el acusado le tapó la boca y esto le generó miedo. Además, mencionó que no esperaba que el masaje incluyera tocar la zona genital o introducir miembros, ya que su problema era una hernia discal en la zona lumbar. La mujer enfatizó que esto no tenía relación con ser tocada en esa área. Para solicitar la cita, se proporcionó un informe médico de la paciente. Durante el juicio, las médicos-forenses han afirmado que se necesitaría un consentimiento informado, el uso de guantes y una toalla para llevar a cabo este tipo de intervenciones con "maniobras un tanto atípicas". Además, han expresado que es necesario tener un diploma en fisioterapia para realizar estas intervenciones, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en "intrusismo profesional". Sin embargo, no han podido confirmar si esta técnica es utilizada para tratar la hernia discal lumbar o si es una de las últimas recomendaciones en fisioterapia. También han enfatizado la importancia de proteger la integridad moral de la paciente durante el procedimiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

