Sucesos Ampliar Absuelto hombre con alteración psíquica por intento de asesinato a anciana en El Ejido lunes 19 de junio de 2023 , 20:35h Hombre absuelto de intento de asesinato a anciana en El Ejido por padecer trastorno psíquico. Condenado a internamiento en centro psiquiátrico por 15 años y prohibido acercarse a la víctima. Un hombre que intentó asesinar a una anciana en El Ejido ha sido absuelto por la Audiencia Provincial al considerar que sufría una alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud de sus actos. El acusado, que padece el síndrome de Asperger y un trastorno general del desarrollo, deberá ingresar en un centro psiquiátrico por un máximo de 15 años y no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante ese periodo. Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando el procesado se presentó en la casa de la octogenaria y engañó a la cuidadora para entrar por la parte trasera. Una vez dentro, golpeó a la anciana con un vaso, le dio puñetazos y patadas y trató de asfixiarla con las manos y con una almohada. La cuidadora logró escapar y pedir ayuda, pero el agresor volvió a atacar a la mujer hasta que fue reducido por los agentes de Policía. La víctima sufrió lesiones que tardaron 30 días en curar y recibirá una indemnización de 12.500 euros por parte del acusado. Los informes médico-forenses concluyeron que el hombre tenía afectadas sus capacidades volitiva e intelectiva debido a su enfermedad mental y que actuó bajo un "episodio disociativo". Por ello, la Audiencia Provincial le ha aplicado la eximente completa de alteración psíquica y le ha absuelto de los delitos de asesinato en grado de tentativa y allanamiento de morada. No obstante, el tribunal ha impuesto como medida de seguridad el internamiento en un centro psiquiátrico por un plazo máximo revisable de 15 años, así como ocho años de libertad vigilada una vez finalice el periodo de internamiento. Además, el acusado deberá mantenerse alejado e incomunicado con la víctima durante 15 años. La sentencia ha sido dictada en firme tras el acuerdo alcanzado entre las partes, que han renunciado a recurrir. El Ministerio Fiscal ya había solicitado la absolución del procesado por entender que sufría una alteración psíquica que le impedía comprender la ilicitud de sus actos.

