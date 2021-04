Capital Otra de vandalismo: el cartel de la pista de skate lunes 12 de abril de 2021 , 19:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El PMD pide que se respete la finalidad de la pista de skate en el Parque del Andarax



El deporte aporta una serie de valores como la disciplina, la convivencia… y también el respeto, y es lo que ha pedido el Patronato Municipal de Deportes a los usuarios del Parque del Andarax que utilizan la pista de skate para otros usos que no le corresponden, como descansar o el calentamiento previo a un entrenamiento. Por eso, el Patronato Municipal de Deportes instaló hace unos días un panel en el que se explicaba que “se permite el disfrute de la pista de skate única y exclusivamente para uso de monopatín, longboard, patines, scooer y BMX”. Todo lo demás está prohibido: “se prohíbe el uso de la pista para cualquier tipo de actividad mencionada en el apartado anterior, incluyendo otros tipos de deportes como el running, fitness, crosfit, deportes de pelota o uso de coches teledirigidos y cualquier otro juguete”.



Sin embargo, el cartel informativo ha sido destruido y se siguen sin respetar las normas. Ante esta situación, desde el PMD se ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los deportistas y se informa que la Policía Local está avisada y quienes incumplan esta norma pueden ser sancionados.



El PMD está haciendo un esfuerzo para ofrecer una amplia red de instalaciones deportivas para acoger a todos los deportes, pero es básico que se cumplan unas normas mínimas y se respete el uso para el que se ha construido. Los deportistas de skate se han encontrado en ocasiones la pista ocupada con otras disciplinas, con los consiguientes inconvenientes, algo que no se va a permitir más, a la vez que se podrá sancionar a quien deteriore material público, como es el caso del cartel informativo, que volverá a colocarse.



Las normas de la pista de skate recogen el uso obligado del caso para menores de 16 años, se requiere un nivel de destreza avanzando en el uso de la pista, los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto, se prohíbe el acceso de animales a la pista, no se permite permanecer de espectador dentro de la pista y se ruega mantener la pista limpia por seguridad de todos, entre otras medidas.



El PMD espera que todas las personas que practican deporte en el Parque del Andarax sean responsables con la finalidad de la pista de skate.

