Otra reacción incompleta del Poli Ejido y el CUD Comarca de Níjar gana (2-1) martes 01 de noviembre de 2022 , 11:53h Escucha la noticia Un gol anulado y un balón al larguero evitan que los celestes empaten los dos tantos de renta nijareña CUD Comarca de Níjar: Rubén, Juanillo Alférez, Víctor, Joaquín López, Szep, Miguel, Carlos Acién, Joni, Edu, Aimen y Juanjo. Banquillo: Nfally, Moha, Raúl, Bilal, Ángel, Daniel y Yassine. Poli Ejido CF: Barri, Adri Moya, Miki, Víctor García, Pablo, Aissa, Mohamed Conte, Jordi, Alassane, Ángel y Rubén Lirola. Banquillo: Fran, Mounim, Juanan, Oussama, Mohssine y Rubén. Árbitro: Martín Paniagua (Almería), asistido por Sánchez Salmerón y Barriuso Barska (Almería). Amonestó a los locales Aimen, Ángel, Raúl y doblemente a Yassine, expulsado en el 96'. Goles: 1-0, Carlos Acién (14'); 2-0, Carlos Acién (44'), 2-1, Miki (60'). Incidencias: Partido de la 7ª jornada en la Primera División Andaluza, disputado en el Campo Antonio Gutiérrez 'Guti' (Campohermoso, Níjar) con presencia de aficionados ejidenses. Una vez más, lo expuesto sobre el césped por parte del Poli Ejido Club de Fútbol no se ve recompensado en el resultado final de un encuentro, en esta ocasión el que tuvo lugar el pasado domingo frente al CUD Comarca de Níjar en el Campo Antonio Gutiérrez 'Guti' de Campohermoso. Allí, los celestes lo intentaron de todas las formas posibles pero regresaron de vacío al salir derrotados por 2-1, correspondiendo dicho compromiso a la séptima jornada en la Primera División Andaluza, en la cual, el conjunto ejidense no termina de mirar hacia arriba y de enlazar dos victorias seguidas. Los pupilos de Jesús Vázquez se toparon pronto con un revés, encajando el primer gol justo antes de rebasarse el cuarto de hora de partido, anotando Carlos Acién y él mismo se encargó de poner las cosas aún más difíciles al aumentar la diferencia en el marcador a un minuto de la llegada del descanso. Tras el 2-0, y ya en el segundo período, el Poli trató de volver 'a la vida' y lo hizo, a través del tanto de Miki en el minuto 60, por lo que todavía restaban 30 minutos más los de descuento, logrando marcar pero finalmente no fue validado y Mohssine pudo empatar a continuación, pero mandó el balón al larguero. El tiempo se iba agotando poco a poco mientras los nijareños defendían con pericia, incluso al quedarse en inferioridad numérica en los últimos, viendo el local Yassine la segunda cartulina amarilla. El próximo domingo a las 11 horas, el Poli Ejido CF debe recibir a la AD Roquetas 2018 en el Estadio Municipal de Santa María del Águila.

