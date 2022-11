Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Defensa de 10, portería a cero y el efectivo Poli Ejido bate al CD Tapia FS (0-1) martes 01 de noviembre de 2022 , 11:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los celestes triunfan frente al rocoso conjunto malagueño gracias a un solitario golazo poco antes del descanso CD Tapia FS Grupo Kinito: F. J. Pacheco, R. Llamas, D. Muñoz, J. D. Carmona y A. Aranda. También jugaron: I. Conde, L. González, E. Mateo, S. Burgueño, J. F. Pardo, M. Sánchez y J. Fernández. Poli Ejido CF: Nacho, Sergio Segovia, Luis, Josito y Castillo. También jugaron: Joselu, Paquito, Cata, Carlitos, Abde, Bustos y Fernando. Árbitros: Del Castillo González, Mira Cagigas y Comba Molina (Granada). Amonestaron al local D. Muñoz y al visitante Carlitos. Goles: 0-1, Castillo (17’). Incidencias: Partido de la 7ª jornada en la Tercera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Villanueva de Tapia El Limón (Málaga). Como si de un partido de fútbol se tratase, el Poli Ejido Club de Fútbol venció por la mínima este pasado domingo, visitando a un rocoso CD Tapia FS Grupo Kinito dentro de la séptima jornada en la Tercera División Nacional de fútbol sala, midiéndose en el Pabellón Municipal tapiense. Fue un encuentro en el que ambos conjuntos pecaron de falta de puntería, ya sea por mandar la pelota lejos de la portería o por las meritorias paradas de los cancerberos, dado que en realidad tanto el plantel celeste como el malagueño llegaron con más o menos asiduidad a las inmediaciones del área contraria. Especialmente los ejidenses, cuyos intentos estaban siendo poco certeros hasta que una cabalgada de Castillo por la banda izquierda culminó en un chut, casi sin ángulo, cruzando el balón hacia al segundo palo e impactando en el poste antes de entrar, lo que supuso el 0-1 a tres minutos del descanso. A lo largo de la segunda mitad tampoco ‘limpiaron las mirillas’ unos y otros, entrando en el tramo decisivo con toda la emoción posible y los de Villanueva de Tapia usaron la variante del juego de cinco, aguantando bien el Poli que dirige de Darío Gutiérrez, quien ha comentado que se trató de un duelo “donde el equipo, a pesar del resultado tan ajustado, demostró bastante superioridad”. No obstante, el míster ha lamentado que “continuamos sin estar finos resolviendo las ocasiones, que fueron muchas y muy claras”, aunque igualmente ha ensalzado que “con un gran Nacho y una gran defensa, logramos dejar la portería a cero, dándonos tres importantes puntos”. El próximo sábado a las 18 horas, el Poli Ejido CF recibirá a Multiópticas CD Futsalhendín en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

