Deportes Pablo Castillo y Daniel Bressel se imponen en el FIP PROMOTION Almería lunes 25 de julio de 2022 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La dupla no cedió ni un set en su itinerario triunfal y logró una victoria que incluye el pasaporte para estar en la primera gran cita de Premier Pádel en España No dieron opción. El melillense Pablo Castillo y el madrileño Daniel Bressel, pareja 2 del cuadro, gobernaron con mano firme el FIP PROMOTION Almería, la quinta prueba del circuito CUPRA FIP Tour que ha organizado la Federación Andaluza de Pádel este pasado fin de semana. Bajo la dirección arbitral de Antonia Torres y con la presencia de la delegada federativa en Almería, May Espinar, este ABS 1000 citó a medio centenar de deportistas en pugna no solo por el premio sino, además, por la Wild Card que había en juego para estar en el cuadro principal del Madrid Premier Pádel. Con la incomparecencia de los números uno, Pepe Aliaga y Fran Cordero, los segundos cabezas de serie asumieron una condición de favoritos que se encargaron de ratificar a su paso por el cuadro. Bressel y Castillo encadenaron una secuencia de cuatro triunfos, sin ceder ni un set, que les catapultó a la victoria. Se estrenaron con mucha contundencia ante Juan Antonio Hernández y Pablo Márquez (6-1 y 6-1). En cuartos de final mantuvieron el paso frente a Luis Sempere y Marcos González (6-3 y 6-2), un triunfo similar al que cosecharon en semifinales contra Santiago Pineda y Hugo Lorenzo (6-3 y 6-2). Así llegaron a una final que también le abrió sus puertas a los malagueños Fran Alameda y Manuel Aragón. La dupla, que encontró un atajo en octavos por incomparecencia de sus adversarios, y cogió impulso para abrirse en cuartos con un agónico triunfo resuelto en el tie break del tercer set ante Ignacio Asenjo y Francisco Calvache (5-7, 6-3 y 7-6). En semifinales, tampoco José Pedro Montalbán y Juan Figueroa lograron frenar a Alameda y Aragón en su avance (6-1 y 6-4). En la final, sin embargo, Bressel y Castillo se mostraron muy superiores y firmaron un triunfo inapelable (6-1 y 6-1). De esta forma, la pareja vencedora formará parte del cuadro final del Madrid Premier Pádel, la primera cita que se celebrará en España del nuevo circuito impulsado por la Federación Internacional de Pádel, y que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en el Wizink Center. En lo que respecta a la competición en Andalucía, el circuito CUPRA FIP Tour aterrizará de nuevo en la región del 5 al 7 de agosto con el FIP PROMOTION Cádiz. Por su parte, la cantera tendrá el FIP PROMISES Málaga, del 17 al 21 de agosto en Alhaurín de la Torre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

