Panorama electoral a derecha e izquierda

La decisión de Yolanda Díaz de unir a todos los partidos regionales bajo una misma coalición ha creado un intenso debate en la izquierda. Por un lado, la coalición "Sumar" podría significar una nueva oportunidad para Unidas Podemos, ya que le permitiría recuperar el tercer puesto en el parlamento español. Sin embargo, la coalición también podría resultar en una pérdida de votos para el Partido Socialista, lo que significaría un aumento en los números del Partido Popular que podría sumar con Vox, o incluso en solitario llegado el caso. Además, la coalición podría incluir al Partido Humanista, que ha sido identificado como una secta por la comisión europea. Esto ha generado mucha preocupación entre los votantes, ya que el Partido Humanista está asociado con la izquierda política. Los críticos argumentan que la coalición "Sumar" es una tentativa de recuperar el poder electoral a costa de la integridad y los principios políticos. La reciente moción de censura planteada por Vox ha puesto a los políticos españoles en una situación muy delicada. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha subido el tono con el presidente del Partido Popular, Alberto Feijóo, ya que hay dudas sobre si el partido apoyará o no la moción. Abascal ha dicho claramente que la intención de la moción es obligar al PP a elegir entre una nueva foto de Colón, representando una nueva España, o volver al mantra de la derechita cobarde que no se atreve a hacer frente al gobierno de Sánchez. Sin embargo, algunos políticos españoles están preocupados por el hecho de que la aparente controlabilidad de la moción de censura pueda ser una ilusión. El exdirigente del PCE, José Tamames, ha demostrado que marca sus propios tiempos, discursos y conversaciones, lo que sugiere que su apoyo a la moción no puede ser garantizado. Esto significa que el Partido Popular se enfrenta a una situación muy complicada. El debate sobre la moción de censura es un reflejo de los cambios en la política española. Por un lado, hay quienes creen que el Partido Popular debe intentar derrocar al gobierno de Sánchez, aunque eso signifique arriesgarse a una nueva época de gobierno de izquierda. Por otro lado, hay quienes creen que el PP debe buscar una salida moderada que no involucre a los radicales de Vox. El debate seguirá siendo un tema candente en la política española hasta que se tome una decisión sobre la moción de censura.