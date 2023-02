Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Tras el fracaso de la huelga sanitaria en Andalucía el PSOE critica que CSTV no informe de la madrileña Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El PSOE de Andalucía critica que la televisión de Andalucía no hable de la manifestación por la sanidad de Madrid La secretaria de Comunicación del PSOE de Andalucía, Raquel Vega, ha denunciado que Canal Sur TV no ha informado hoy en su N1 sobre las manifestaciones en defensa de la sanidad pública que han tenido lugar en Madrid, donde la protesta ha sido multitudinaria y cientos de miles de personas han salido a la calle. Vega ha calificado este hecho de “escandaloso” y ha recordado que no es la primera vez que los informativos de Canal Sur TV “manipulan” y “ocultan una manifestación de este tipo”. “Lo hicieron antes con las protestas de sanitarios andaluces por la situación de la sanidad pública aquí en Andalucía y hoy vuelven a ocultar que cientos de miles de personas han salido a la calle en Madrid en contra del deterioro también allí la sanidad”, ha destacado la secretaria de Comunicación del PSOE-A. El caso andaluz Más de 8.000 trabajadores de la sanidad en Andalucía fueron invitados a participar en el primer día de una huelga indefinida, convocada por el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP). Sin embargo, el alcance de la huelga fue minoritario, ya que solo 131 sanitarios de la región secundaron la huelga de los 5.240 que estaban programados para trabajar mañana, lo que representa solo el 2,5%. Aunque los convocantes no han dado cifras, se cree que el número de participantes fue mayor, aunque admiten que el seguimiento fue "irregular". Tras ese fracaso en Andalucía, el PSOE lo que reclama es que Canal Sur, la televisión de Andalucía, dedique su tiempo a contar una manifestación contra el funcionamiento de la sanidad madrileña, y que si bien es noticioso, no es para nada algo que afecte a nuestra Comunidad, máxime cuando los profesionales del sector ni tan siquieran acuden a la huelga cuando se les convoca. Los informativos de Canal Sur TV, ha criticado Vega, “no dan nada que pueda molestar lo más mínimo al PP”. La cadena pública, ha asegurado la secretaria de Comunicación socialista, se ha convertido en la “plataforma de propaganda y autobombo de Moreno Bonilla”. En este sentido, ha asegurado que “lo de hoy es un nuevo ejemplo más de que está al servicio del PP y de Moreno Bonilla”. “Se ocultan las protestas asociables al modelo de recortes de Moreno Bonilla y se amplifica cualquier matiz que redunde en ruido y confrontación contra el Gobierno de España”, ha concluido Vega. a calificado este hecho de “escandaloso” y ha recordado que no es la primera vez que los informativos de Canal Sur TV “manipulan” y “ocultan una manifestación de este tipo”. “Lo hicieron antes con las protestas de sanitarios andaluces por la situación de la sanidad pública aquí en Andalucía y hoy vuelven a ocultar que cientos de miles de personas han salido a la calle en Madrid en contra del deterioro también allí la sanidad”, ha destacado la secretaria de Comunicación del PSOE-A. Los informativos de Canal Sur TV, ha criticado Vega, “no dan nada que pueda molestar lo más mínimo al PP”. La cadena pública, ha asegurado la secretaria de Comunicación socialista, se ha convertido en la “plataforma de propaganda y autobombo de Moreno Bonilla”. En este sentido, ha asegurado que “lo de hoy es un nuevo ejemplo más de que está al servicio del PP y de Moreno Bonilla”. “Se ocultan las protestas asociables al modelo de recortes de Moreno Bonilla y se amplifica cualquier matiz que redunde en ruido y confrontación contra el Gobierno de España”, ha concluido Vega. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El PSOE-A critica la nueva regulación de la renta mínima

