Capital Paola Laynez aboga por “dar voz y escuchar a las personas con discapacidad” martes 03 de mayo de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha asistido a la conmemoración por parte de FAAM del Día Nacional para la celebración de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha abogado por “dar voz y escuchar a las personas con discapacidad para que sean ellas las que decidan cómo quieren vivir y qué necesitan para poder hacerlo “ y lo ha hecho coincidiendo con el Día Nacional para la celebración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que ha reunido en el Paseo de Almería a representantes de varias administraciones y a responsables de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM). El Ayuntamiento de Almería, ha recordado Paola Laynez, ha presentado recientemente el II Plan Municipal de Discapacidad, un plan transversal que se ha elaborado con todas las asociaciones de personas con discapacidad y desde una posición de escucha y respeto de los derechos de esas personas. Y es que, tal y como ha insistido, las personas con discapacidad necesitan de la implicación de todos para poder desarrollar sus capacidades y ver respetados todos sus derechos. Acompañada por los concejales Diego Cruz, María del Mar García Lorca y Sacramento Sánchez, la responsable del Área de Familia ha insistido en la importancia de escuchar y dejarse asesorar por las personas con discapacidad para poder darles lo que necesitan para vivir su vida. Avances y retos La celebración de la jornada, organizada por FAAM, se ha visto modificada por la previsión de lluvia y se ha optado por suspender la lectura de los artículos de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que iban a llevar a cabo personas con discapacidad de diferentes asociaciones de la provincia. No obstante, el presidente de la Federación, Valentín Sola, ha aprovechado la jornada para poner de relieve los avances conseguidos en los derechos de personas con discapacidad en los últimos años como el derecho al voto y ha recordado otros retos y desafíos pendientes como son la accesibilidad a las nuevas tecnologías y la era digital, además del acceso al empleo y la educación a través de una inclusión total. Ha recordado igualmente cómo todos los derechos recogidos en esta convención internacional son de obligado cumplimiento por los estados y, por tanto, por las administraciones públicas. María Luisa Maroto, responsable de Dependencia de la Subdelegación del Gobierno en Almería ha subrayado que no se puede olvidar que “el 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad” y que es “obligación de todos respetar la singularidad personal de cada uno para que todos puedan desarrollar su vida” en igualdad de oportunidades. Desde Diputación, la diputada de Igualdad Carmen Belén López, ha hecho hincapié en la apuesta de la Institución Provincial por reivindicar los derechos de cualquier almeriense independientemente de donde nazca y de las capacidades que tenga. De ahí la estrecha colaboración con FAAM de cara a buscar la igualdad de todos en cuanto a los derechos de las personas, ha dicho. Por último, el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, se ha unido a la celebración de este día con la apuesta de la Junta por ofrecer protección a todas las familias con un miembro con discapacidad de cara a alcanzar la igualdad de derechos en la sociedad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

