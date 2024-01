Capital Ampliar Paola Laynez se acerca a la realidad de los Centros de Día para Mayores con El Saliente domingo 28 de enero de 2024 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad ha visitado el CDM Eduardo Fajardo y el CDM Hogar II, junto al presidente de la Asociación, Matías García La concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha conocido de primera mano dos Centros de Día para Mayores gestionados por la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente en la capital almeriense y concertados con la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. En su visita ha estado acompañada por el presidente de la Asociación El Saliente, Matías García, quien la ha guiado en esta toma de contacto con la labor que realiza la Asociación El Saliente en la atención y cuidado de las personas mayores atendidas en estos centros. Durante las visitas, Paola Laynez ha tenido la oportunidad de dialogar con las personas usuarias, quienes, de manera emotiva, le han expresado su gratitud por la visita haciendo entrega con algunos detalles elaborados por las personas usuarias y dedicando algunas canciones de forma espontánea, gesto que ella ha recibido con gran aprecio. En ambas visitas se ha hecho un recorrido explicativo por las dependencias permitiendo conocer los servicios que se prestan y que incluyen Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Atención Psicológica y Social, Alimentación, Atención Sanitaria, además de Transporte Adaptado, evidenciando el compromiso de la Asociación El Saliente con el bienestar de las personas mayores, el cuidado de su estado general de salud y, sobre todo, con el mantenimiento y mejora de sus capacidades. Paola Laynez ha expresado su admiración por el trabajo realizado por la Asociación El Saliente y ha manifestado su compromiso en seguir colaborando estrechamente con entidades que contribuyen al bienestar de las personas de Almería y tienen un impacto positivo en colectivos de especial vulnerabilidad. Además, más allá de conocer los propios centros, se ha interesado por el modelo de gestión de la Asociación El Saliente, Entidad con un sistema de gestión de calidad certificado en base a la norma 9001:2015 y 14001:2015 y que no solo gestiona un total de 4 Centros de Día para Personas Mayores en la provincia de Almería, sino también a una amplia variedad de centros y servicios en el ámbito de la discapacidad, Escuelas Infantiles, Centros de Protección de Menores, Centros de Atención Integral, Servicios de Limpieza, Control de Plagas y Mantenimiento y Catering El Saliente. La concejala ha emplazado al presidente de la Asociación El Saliente a seguir trabajando en colaboración, con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad en la capital de Almería, buscando iniciativas innovadoras que sean útiles a la sociedad y contribuyan a incrementar la red de recursos a disposición de este colectivo en la ciudad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.