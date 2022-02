Parlamentario de Vox evita la bandera que le paga la nómina

El parlamentario andaluz por Almería y portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha realizado una rueda de prensa en la sede provincial, y ha evitado poner en ella la bandera de Andalucía, a pesar de ser ésta la institución que le paga la nómina todos los meses, en total 14 pagas de 3.261,53 €, y un extra de 530,30 € más por ser portavoz, y en 2020, a pesar de que la pandemia impidió las reuniones del Parlamento, no tuvo problemas para "pasar factura" de 5.099,55 euros por gastos por desplazamientos y 2.786,87 euros por manutención y alojamiento.

Alonso ha criticado la noticia publicada recientemente por un medio de comunicación contando que la Junta de Andalucía, que preside Juanma Moreno, gasta 47 millones de euros para la acogida de menas.

“Juanma Moreno, ese mismo que presume de que en Andalucía ha habido un cambio, ha gastado más de 47 millones de euros para la acogida de menas. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha tutelado a más de 5.600 menas en la presente legislatura, la mayoría magrebíes y casi el 80% roza la mayoría de edad”, explica Alonso.

Las soluciones

Lo que ha dejado en el aire el parlamentario de la ultraderecha es aportar alguna solución. La Ley obliga a devolver a los menores no acompañados -a cualquier menor sea de la nacionalidad que sea- a sus padres, el problema es cómo hacerlo si se desconoce quienes son. Lo mismo pasa con los inmigrantes irregulares -a quienes llama ilegales- que si son interceptados, han de ser devueltos a sus países según la Ley, pero el problema es qué hacer si se desconoce cuál es, o si éste niega que sean suyos cuando se les envían. También ha hablado del paro, pero en su intervención tampoco ha aportado ni una sola medida para paliarlo. Del mismo modo ha critiado que el PP esté en "modo electoral", cuando es Vox quien lleva pidiendo elecciones desde hace un año y paseando por todas las provincias a la presunta candidata, que no es andaluza, porque al parecer no debe haber nadie en Vox con capacidad suficiente como para liderar esta formación, cuyo cabeza de lista en los anteriores comicios tuvo que dimitir acosado por un presunto caso de corrupción.