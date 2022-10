Es una información de noticiasdealmeria.com

Participación activa de los estudiantes en la Jornada de Bienvenida de la UAL

miércoles 19 de octubre de 2022 , 19:50h

noticiasdealmeria.com Ha sido la primera vez que la Jornada de Bienvenida ha contado como no lectiva en el calendario académico de la Universidad de Almería y se ha notado en el campus universitario almeriense que se ha llenado ‘hasta la bandera’ de estudiantes participando en el evento.

Todos los stands y las actividades lúdico, culturales, deportivas e informativas han disfrutado de la presencia de cientos de estudiantes que no han querido perderse ni un solo acto de los programados para este día tan especial en el que la Universidad de Almería da la bienvenida a todo su alumnado, especialmente al de nuevo ingreso.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha explicado que estas jornadas tienen varios objetivos. “El principal es dar la bienvenida a los estudiantes, a todos en general, pero principalmente a los nuevos. Es un gesto de cortesía social, pero también aprovechamos para mostrar los servicios de todos los Centros, de los Vicerrectorados, etc. También, las delegaciones de estudiantes, que participan muy activamente, aprovechan para mostrarse a sus compañeros, informarles y organizan actividades lúdicas. Es un acto de socialización para que los estudiantes no solo lleguen y comiencen con sus clases, sino para que de manera organizada, disfruten de un aspecto social y no solo del académico, algo fundamental en la universidad”.

Este año ha habido otras dos novedades destacadas, por un lado, la diversificación de los espacios entre el pasillo central y la Plaza del Estudiante, lo que ha permitido disfrutar de más espacio en todas las actividades. Y, por otro lado, se ha puesto en marcha el convenio suscrito recientemente por la UAL y Cajamar para fomentar el transporte sostenible.

Además, durante la jornada un espacio dedicado a los equipos de esport (deportes electrónicos). Esta nueva actividad se ha sumado a las ya tradicionales como los ‘Pasapalabra’, el tiro con arco o la exhibición a aikido.

La Plaza del Estudiante ha sido sede del aspecto más lúdico de la jornada con la instalación de una barra, dos foodtrucks y un escenario para ofrecer música en directo.