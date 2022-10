Es una información de noticiasdealmeria.com Capital La consejera de Inclusión Social visita Almería y destaca el apoyo de la Junta miércoles 19 de octubre de 2022 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez agradece la colaboración de la Junta y apela a la unidad para “paliar la crisis económica” noticiasdealmeria.com La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha recibido este miércoles a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y ha reafirmado su compromiso “con las familias más vulnerables”. La regidora ha mostrado su “satisfacción porque vamos a seguir trabajando Ayuntamiento y Junta de Andalucía para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan y también de los jóvenes que tanto nos preocupan”. Vázquez ha explicado que “estamos atravesando una situación de crisis económica y entre las administraciones públicas tenemos que poner todos los recursos disponibles para paliarla”. En este sentido, ha subrayado que “la inclusión debe ser un objetivo de país para ofrecer más oportunidades y abrir más puertas a los proyectos de vida”, antes de agradecer a la consejera el “apoyo permanente de la Junta a la ciudad de Almería”. Por su parte, Loles López, ha apelado a la “colaboración entre administraciones” para afrontar la situación económica y ha avanzado “dos convocatorias de ayudas para municipios con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y fomentar la conciliación y la corresponsabilidad”. Según ha explicado, “vamos a destinar ocho millones de euros para impulsar la accesibilidad en los espacios públicos, adecuar plazas y calles y crear nuevas plazas de aparcamiento”. Del mismo modo, ha anticipado una segunda línea de ayudas de 23,5 millones de euros “para facilitar la conciliación familiar a través de programas que pueden presentar ayuntamientos y diputaciones”. De hecho, ha asegurado que el fin es que “los niños cuenten con espacios educativos y de ocio y que los padres y madres puedan conciliar”. Por otra parte, ha felicitado a la alcaldesa por el trabajo desarrollado y ha afirmado que “ante los tiempos difíciles, nos tenemos que unir para que la gente sea feliz y tenga calidad de vida”. La alcaldesa también le ha trasladado distintas demandas municipales con el objetivo de ayudar a las personas más desfavorecidas y ofrecer nuevas oportunidades a las personas con menos recursos. Unas peticiones que la Junta de Andalucía, a través de la consejera, va a estudiar. No obstante, el Ayuntamiento ya trabaja en la configuración de un programa para optar a las dos líneas de ayudas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.