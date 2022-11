Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Pedro David Pérez y Alejandro Leseduarte ganan en la 47 edición del Rallye Costa De Almería lunes 07 de noviembre de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Victoria Les Coloca como Campeones de Andalucía a falta de una sola carrera Victoria muy trabajada para el equipo de Plemar Sport en el Rallye Costa de Almería, prueba que puntúa con el máximo coeficiente del campeonato. Tras un accidente sufrido una semana antes en el Rallye Ciudad de Granada, del Campeonato de España de Tierra, la participación del equipo peligraba en una prueba clave para la consecución del Campeonato de Andalucía de Asfalto. Tras una semana maratoniana en las instalaciones de Plemar Sport, el equipo pudo reparar el coche en tiempo récord para la prueba almeriense. Con esta importante victoria, Pedro David Pérez y el joven copiloto vicario, Alejandro Leseduarte, se colocan en la primera posición del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto a falta de lo que ocurra en la última cita del calendario, que tendrá lugar a finales de este mes en el exigente trazado de Jerez de la Frontera. La prueba comenzaba en la jornada del viernes por la noche con la disputa del primer tramo en Vícar, donde conseguían marcar el mejor tiempo por delante de José Antonio Aznar-Iván Urea, equipo que lideraba la clasificación del Campeonato de Andalucía hasta esta prueba. En la jornada del sábado, Pérez-Leseduarte a bordo de su Hyundai i20 R5, conseguían marcar los mejores tiempos en los tramos de Níjar, Benizalón-Benitagla y Cóbdar-Uleila del Campo, en una carrera muy ajustada con el equipo del Porsche 977, Aznar-Urea. Llegados al ecuador del rallye, los de Plemar Sport lideraban la clasificación con una renta de 15 segundos. En la segunda pasada al tramo de la “Cuesta de la Virgen” Aznar-Urea sufrían una salida de pista, sin consecuencias personales. También se veían obligados a abandonar la prueba el equipo formado por Maldonado-Fenoy y Fuentes-Ferri, ambos con Porsche 977, por problemas técnicos. Ya en la tarde del sábado, con la disputa del tramo del Ricaveral y Enix, Pérez-Leseduarte sentenciaban la victoria absoluta, colocándose como líderes del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto a falta de la última prueba a finales del mes de noviembre en la gaditana localidad de Jerez de la Frontera. Además, conseguían la victoria en su agrupación y, en el caso de Alejandro Leseduarte, la victoria entre los copilotos junior, con sus 25 años. En segunda posición de la general terminaría el equipo formado por Alberto García-Alejandro Castillejo, con Renault Clio Cup, y en tercera posición Antonio Molina-Antonio Pérez con Peugeot 208 R2.

Galería De Imágenes: Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.