Pedro Sánchez. El buen pastor

Nadie duda del aplauso que tendrá entre las bases militantes socialistas la amnistía a los implicados en el procés catalán, porque ya lo he visto, con todos los dirigentes en pie aclamando al amado líder, Pedro Sánchez. Es el mismo aplauso que cuando Sánchez dijo que no habría amnistía. El mismo aplauso que cuando dijo que lo ocurrido en Cataluña el 1 de Octubre era una rebelión. Es decir, el mismo aplauso que cuando luego dijo que era sedición en vez de rebelión. Es el mismo aplauso que cuando dijo que no habría indultos a políticos y luego recibió aplausos de los suyos por indultar a políticos, y no solo a los independentistas, también a los socialistas. Es el mismo aplauso que cuando dijo que no pactaría con Pablo Iglesias, y luego le aplaudieron por hacerlo. Aplausos cuando dice que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña ni Euskadi, y que serán aplausos también cuando diga que por el bien de España es mejor que se hagan esos referendos. Hubo aplausos cuando dijo que la ley integral de violencia contra la mujer era la mejor del mundo, y luego le aplaudieron al rectificarla. Son los que aplaudieron la línea roja de no pactar con Bildu, y aplauden saltarse esa línea. Son los que aplaudieron la frase de "traeré a Puigdemont" y luego aplauden que el secretario de Organización se siente con él en Bruselas bajo un cuadro que ensalza el referéndum del 1-O, ese referéndum que ellos llamaban ilegal entre aplausos, y ahora también habrá aplausos si tienen que validarlo. La militancia socialista está entregada, dispuesta a seguir al líder donde quiera que vaya. Pedro Sánchez es el buen pastor, el que sabe lo que es mejor para su rebaño, el que les guía por el camino correcto, aunque cambie de dirección cada dos por tres. El que les hace creer que son libres y soberanos, aunque en realidad dependan de sus decisiones. Pedro Sánchez es el buen pastor, y los socialistas son sus ovejas fieles. Pero lo que no saben las ovejas son los planes del pastor. Porque los planes de los pastores siempre implican trasquilarlas para quitarles la lana, ordeñarlas para quitarles la leche, y finalmente llevarlas al matadero, pero eso sí, todas le siguen sin rechistar, y agradecidas. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria"