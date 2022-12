Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Pedro Sánchez: el Enterrador Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 14 de diciembre de 2022 , 08:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuando un político llega a convertirse en motivo de mofa, su final está muy cerca, porque lo mínimo que exige la ciudadanía a quien coloca como responsable de la cosa pública es seriedad, y no en el sentido del rictus, sino de la solvencia en la gestión. Y Pedro Sánchez ya es motivo de mofa por los suyos, y por los que tiene en contra. Los buenos cómicos son aquellos capaces de ponerle un espejo a los espectadores, como en aquel callejón del Gato del enorme Valle Inclán. Con Sánchez —ese que según una de sus exministras, no era la misma persona antes que después de la toma de posesión, y por lo tanto nada de lo dicho antes, le comprometía después— amanecemos cada día con la tensión de saber qué nuevo escándalo nos deparará la jornada porque fíjense que lo último de lo último… hasta lo próximo, claro, que será hoy o mañana… era que los independentistas catalanes ya piden —otra vez– un referéndum de autodeterminación pactado, y el Gobierno de Sánchez se niega porque es inconstitucional. La respuesta de la portavoz del Gobierno catalán, no pudo ser más demoledora: también dijeron que no a los indultos, y los ha habido, que no la reforma de la sedición y la malversación, y la ha habido, que no a la mesa de diálogo bilateral, y la hay… Es decir, que el próximo escándalo lo tendremos cuando el Gobierno de Sánchez se la envaine y diga sí al referéndum. Referendum, consulta... llámalo X, como diría Baltasar Garzón sobre Felipe González y los GAL. Para ello, por debajo tenemos otro escándalo, y es que el presidente provisional del Tribunal Constitucional, se niega a convocar un pleno que le piden nueve miembros, a pesar de ser un acto obligatorio con que lo soliciten cinco. Evidentemente controlar el Constitucional es fundamental para dar el placet a todo lo que está pasando y pasará. Porque no hay que olvidar que fueron anticonstitucionales los Estados de Alarma declarados por Sánchez, es decir, que tenemos un presidente reincidentemente anticonsitucional, y no quiere que vuelva a pasarle lo mismo. Pero es que esto entierra el escándalo del nombramiento del coordinador de márketing de Paradores Nacionales, que es el marido de la ministra de Industria, Nadia Calviño, la persona que nombró a quien firma el nombramiento de su esposo. Además, este nombramiento está cargado de irregularidades, pero no abundaremos en ellas para no perder el hilo. Ese nombramiento vino a intentar enterrar el escándalo de cambiar la tipificación del delito de malversación, que a su vez vino a silenciar lo mismo pero con el de sedición. Eso sí, ambos quedaron opacados —enterrados— por el escándalo de la malnacida ley del “solo sí es sí”, cuya aplicación revela las carencias intelectuales de las perpetradoras de la misma, lo mismo que con la ley “trans”, porque más allá de si son necesarias o no, o si buenos o malos los fines que persiguen, las urgencias con las que se tramitan, prescindiendo de informes, buscando hurtar debates parlamentarios, bloqueando enmiendas, negándose a negociar y transacionar, solo acaban en generar profundos problemas, de los que, por supuesto, la culpa siempre la tienen otros. Hemos visto cambiar la postura de Estado respecto al Sáhara Occidental, y fue otro escándalo olvidado ya, y el escándalo del espionaje político. Todo esto ya está enterrado. Todo comenzó con aquel pacto que nunca firmaría Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, con aquel pacto que nunca haría con Bildu… Enterrado también. Enterradas las críticas de los suyos, de Lambán y Page, pero también las de quienes están callados pero no salen a defenderle. Ahora ya nos levantamos cada mañana ansiosos por conocer si será el día en que Sánchez y los suyos nos afirmen con rotundidad algo que nos desmentirán los hechos dentro de poco, o si será el día en que se produzca el desmentido de alguna afirmación anterior. Bueno, siempre les quedará algún fascista que sacar de la tumba para que la historia recuerde a Sánchez como el desenterrador, y no como lo que es. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 826 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)