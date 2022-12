Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Herido en un tiroteo en Aguadulce miércoles 14 de diciembre de 2022 , 11:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil realiza una rápida intervención por las lesiones sufridas por una persona en las proximidades de una zona comercial en Aguadulce Sobre las 00:00 horas se recibe llamada en el centro de mando y control de la comandancia de la Guardia Civil de Almería (062) que informa sobre varias detonaciones escuchadas en las proximidades de una zona de ocio de la localidad de Aguadulce (Roquetas de Mar - Almería). Las patrullas en servicio reaccionan con rapidez llegando al lugar a los pocos instantes, asegurando la zona y facilitando la evacuación de una víctima que presenta una herida por arma de fuego que es trasladada al Hospital de Poniente encontrándose fuera de peligro. Se agradece la colaboración ciudadana sobre cualquier detalle o información relacionada con los mismos, información que pueden hacer llegar de forma anónima al teléfono 062. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

