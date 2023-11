Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Pedro, sobras Ricardo Alba x http://www.ricardoalba.es Más artículos de este autor Por jueves 02 de noviembre de 2023 , 12:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Algunas ausencias duelen. Otras, en cambio, se agradecen. Entre las primeras, aquellas que recordamos con flores al menos una vez al año, o con alguna visita esporádica al camposanto y, siempre, con el corazón. En cambio, las segundas pasan inadvertidas, es más, ignoradas también de corazón. A la jura de la Constitución de la princesa Leonor, futura reina de España, afortunadamente no acudieron los catetos periféricos, esos que no saben distinguir entre política e Instituciones, los que con sus pretendidos desaires dejaron que corriera el aire, los que no acuden al Congreso sino a cobrar el sueldo que sale de nuestros bolsillos, circunstancia para tener en cuenta nosotros, a ellos les importa una p**la Sesudos analistas políticos justifican el comportamiento de los republicanos, cuando precisamente pueden serlo gracias a nuestro sistema democrático. Somos miopes o gilipollas, quizá ambas cosas cuando encontramos naturales las mamarrachadas de analfabetos políticos, porque como dijo Romanones, el conde: ¡Joder, qué tropa! Dicho esto, en el mismo acto de la jura de la princesa Leonor, sobraban bastantes bultos sospechosos, principalmente tú, Pedro. ¿Cómo puedes jurar lealtad a la Corona al mismo tiempo que urdías una revuelta civil? Seguro que sabes Pérez Castejón que estás asesinando a la Constitución española, que estás derribando la democracia porque si llegas a ser presidente del Gobierno, serás un presidente mercenario. Tus actos, uno tras otro, hacen de ti un individuo peligroso para gobernar este país. Uno de tus grandes ‘logros’ fue sacar a Franco del Valle de los Caídos. El resultado es que hemos cambiado un dictador por otro, un caudillo por otro y, a este paso, un Rey por Pedro. La ambición de este emperador de la Moncloa sacrifica lo que haga falta y reúne a toda la morralla anticonstitucional que se sienta en el Congreso. Pedro Franco Sánchez, hazte y haznos un favor. Aprovecha las ofertas de Iberia, viaja a lugares exóticos donde te ajusten tus psicopatías. Y no vuelvas. Ya ves, el plan es más atractivo que huir en el maletero de un coche. Sí, Pedro, sí, porque tu existencia no es eterna, aunque te creas un dios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ricardo Alba Periodista y escritor Ricardo Alba, nacido circunstancialmente en Madrid, de alma cántabra, y vinculado a Almería, se declara fotovoltáico, por mejor decir, de poner sol en su vida. Periodista de vocación, formación y oficio, con amplia trayectoria profesional: Agencia EFE, Antena 3, TVE, COPE, junto con el desempeño de la labor periodística en diversas cabeceras de prensa escrita en las que ha publicado numerosos artículos, crónicas, reportajes, entrevistas, además de relatos en antologías literarias. Es autor del libro 'Las ovejas duermen en familia'. 12 artículos http://www.ricardoalba.es Todos los firmantes