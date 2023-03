Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Pensiones: Pagar más hoy y cobrar menos mañana Abraham Benzaquén Por lunes 20 de marzo de 2023 , 08:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ministro José Luis Escrivá ha anunciado una nueva norma que afectará a los trabajadores en España. Debido al incremento de las bases de cotización máximas, al menos 1,2 millones de trabajadores pagarán más cuotas sociales, un aumento que no se verá reflejado en sus futuras pensiones. Este aumento de la cotización supone un incremento adicional de 1,2 puntos porcentuales de 2024 a 2050. Según Escrivá, esto llevará a que las bases de cotización máximas se eleven en más de 31 puntos. Este aumento en las cotizaciones es una medida destinada a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España a largo plazo. El objetivo es recaudar más dinero para poder pagar futuras pensiones a medida que la población española envejece. Sin embargo, este aumento en las cotizaciones afectará directamente a los trabajadores cuyas bases de cotización superan el límite máximo de cotización, que actualmente se sitúa en 4.070,10 euros mensuales. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio, esto afectará a al menos 1,2 millones de trabajadores. Es importante tener en cuenta que aunque este aumento en las cotizaciones no afectará directamente a las pensiones de los trabajadores, sí puede tener un impacto indirecto en su capacidad para ahorrar dinero para su jubilación. Si los trabajadores tienen que pagar más por sus cotizaciones sociales, puede ser más difícil para ellos ahorrar para su futuro. En resumen, el aumento de las cotizaciones sociales en España tendrá un impacto significativo en al menos 1,2 millones de trabajadores. Aunque se espera que ayude a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, también puede tener un impacto negativo en la capacidad de los trabajadores para ahorrar para su jubilación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 50 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)