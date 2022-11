Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Pepe Rodríguez Quintos y Eva Torres protagonizan "La Mar de Sensaciones" en Carboneras jueves 24 de noviembre de 2022 , 09:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Francisco Amat y Jorge Barroso dirigen esta obra, parte de una trilogía que conformará un largometraje, impulsada por las asociaciones Sensaciones en Carboneras y Cine Luz de Mar Carboneras acoge del 22 al 25 de noviembre el rodaje del cortometraje La mar de Sensaciones (El Anacoreta), protagonizada por Pepe Rodríguez Quintos y Eva Torres, bajo la dirección de Francisco Amat y Jorge Barroso, y con la participación de un gran equipo técnico y humano, como Itziar Vélez, Sergio Moreno, Sara Verónica Mata, Julián Salvador Zalba, Juan Borrás, Manolo Zapicaña, Rosell QH, Sonia Gutiérrez, Amalia Fernández, María Belmonte y la Golden Retriever Luna, entre otros… Una obra que es la primera parte de una trilogía que conformará un largometraje con la localidad almeriense como escenario de la trama y que ha sido impulsada por las asociaciones culturales Sensaciones en Carboneras y Cine Luz del Mar, contando con la colaboración y patrocinio de diferentes administraciones y empresas del municipio. La historia de esta producción, con guion de Francisco Amat, Jorge Barroso y Aida Isabel Arce, arranca tras la muerte de la mujer de Richard, el protagonista principal al que da vida Pepe Rodríguez Quintos. Ese detonante lleva al antiguo compositor musical a irse a vivir a un faro de un pueblo de la costa mediterránea. Exactamente a Carboneras, donde decide pasar el resto de sus días con sus recuerdos y en soledad, tratando de componer la última sinfonía que prometió a su difunta esposa. Tan solo bajará al pueblo de manera esporádica, conociendo a Dolors, representada por Eva Torres, en la que se abastece de lo necesario. Con un gran secreto guardado, que solo parece conocer un perro que decide acompañarle en su nueva existencia en el faro, tendrá que tomar una difícil decisión: volver a amar o continuar solo con el peso de ese secreto. En palabras del codirector de La mar de sensaciones (El Anacoreta), Jorge Barroso, “queremos trasladar una historia humana, con la que todos nos sentiremos identificados, contando con la maestría de actores como Pepe Quintos y Eva Torres”. Un reto, ha continuado, “que supone un intenso trabajo en cuanto al guion al rodar tres historias como cortometrajes que funcionan por separado, pero, a la vez, se unirán en una única con pleno sentido como largometraje”. Por otro lado, Francisco Amat ha puesto el acento “en la elección de Carboneras y el entorno del parque natural de Cabo de Gata/Níjar, una localidad con una fuerte vinculación al cine, como telón de fondo de esta historia”. “Las localizaciones para esta primera parte de la trilogía no pueden ser mejores, con el Faro de Mesa Roldán, la tienda de ultramarinos Medusa Alborán, la Isla de San Andrés y el Paseo Marítimo entre ellas, al igual que la acogida que ha tenido entre las diferentes empresas y administraciones a las que se ha solicitado colaboración”, ha remarcado. En ese sentido, parte del alumnado de la Escuela de Cine de Carboneras, puesta en marcha por las asociaciones a las que representan los directores del cortometraje en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, participará en un rodaje para el que, además del agradecimiento al Consistorio por su contribución, también han querido trasladar un reconocimiento especial a la Autoridad Portuaria de Almería, que ha autorizado el rodaje en el Faro Mesa Roldán de Carboneras así como a Mario, el farero, por sus gestiones. . Mención especial merece también la Escuela Estudio de Música 9, que se encargará de la realización de la Banda Sonora Original del cortometraje. Junto a esas administraciones y Escuela, el cortometraje verá la luz con el patrocinio de las empresas locales Medusa Alborán; Hotel Carboneras Cabo de Gata; Twist Books & Toys; Administración de Loterías nº1; Loterías El Pelotazo; Taller de Chapa, Pintura y Mecánica Isidoro Sáez; Hostal Felipe, Chiringuito El Jabegote y otros aún por ultimar, que entrarán en los títulos de créditos. Sobre los actores: Pepe Rodríguez Quintos.- Sevillano, intérprete y actor de doblaje, cuenta con una extensa trayectoria en cine, televisión, teatro, radio y publicidad. Especialmente conocido en Andalucía por su participación en las series Arrayán, Plaza Alta, Acacias 38, Mar de Plástico o Malviviendo… también ha sido uno de los rostros de la aclamada serie nacional El Ministerio del Tiempo. En el apartado cinematográfico, cuenta con papeles en las películas Nadie conoce a Nadie, Padre Coraje, El Traje, Una Pasión Singular (Blas Infante), Flamenco de Amor, La Ciudad del Arco Iris, El Astronauta o El mundo es nuestro, segunda película más taquillera de 2012… Eva Torres.- Madrileña, actriz de teatro y cine, con gran formación en interpretación. En obras de teatro destaca por su actuación en Medea, “Las suplicantes” de Esquilo, Los entremeses de Cervantes, Tú serás mi reina, Teatro para después de una guerra, Las prostitutas os precederán en el Reino de los Cielos, Debate Shore, Roberto Zucco, Un momento silencio por favor o Agnes. En proyectos cinematográficos ha participado en producciones como La Madre, El billete de 500 euros, Y esto cuando sale, Muerte en la Escuela, El robo, Un pobre en Nochebuena, El cirio negro o Los viajes de Penélope… Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 