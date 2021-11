“Persistencia, deseo, fuerza y un poco de suerte” son fundamentales para dedicarse a la interpretación

domingo 21 de noviembre de 2021

Carlos Areces, María Hervás, Goya Toledo y Unax Ugalde dialogan ‘Sobre cine y televisión’ en FICAL, dentro de una mesa redonda moderada por Luis Alegre





FICAL ha sentado en la misma mesa a cuatro grandes actores españoles, de perfiles muy diferentes, como son Carlos Areces, María Hervás, Goya Toledo y Unax Ugalde, que moderados por el periodista Luis Alegre, han rellenado el currículo para poder dedicarse a la interpretación. Carlos Areces ha hablado de la persistencia y la suerte. “Esta es una profesión en la que debes tener persistencia para aguantar hasta que llegue tu hora, y tener un poco de suerte”. María Hervás habla de “un deseo inquebrantable, es la palanca para ser buena actriz o actor”. Goya Toledo suma “la fortaleza para aguantar las críticas, que creer en ti misma”. Y Unax Ugalde añade “contar con un padrino, que confíe en ti”.



Los cuatro actores han hablado ‘Sobre cine y televisión’, dos ambientes en los que se mueve la interpretación, junto al teatro, y que se han visto revolucionadas con las plataformas digitales. “Antes se consideraba la televisión como el hermano pequeño, pero las plataformas han venido con presupuesto y recursos y están nivelados ambos sectores”, afirma Carlos Areces. En esta línea, Goya Toledo piensa que “la única diferencia es la rapidez de la televisión. En el cine, se trabaja de forma más pausada”, aspecto en el que coincide María Hervás, “el ritmo es frenético en televisión, lo que no te permite investigar el personaje. Por eso a mí me satisface más el teatro”.



Un Patio de Luces de Diputación lleno ha recibido con aplausos a los protagonistas que han salpicado la mesa redonda con reflexiones y anécdotas. Desde cómo nació la vocación, donde Carlos Areces confiesa que “ha desembocado de manera natural. De niño me tiraba muchas tardes en el cine, y cuando tuve que decidir era lo que más me gustaba”. Unax Ugalde afirma que “lo compaginaba con Ciencias del Mar, hasta que me presenté a un casting de una serie de la ETB, y también gracias a un padrino que creyó en mí, en mi caso Josetxo San Mateo, estoy en la interpretación. En Goya Toledo la casualidad le llevó a estar en el sitio justo, rodando un documental de volcanes en Canarias, y en ese instante apareció en un coche el cineasta Antonio Betancor que le dijo que “voy a hacer una película y tú eres la protagonista”.



El cine también puede ser una profesión de riesgo y así han sazonado el diálogo con situaciones increíbles vividas en el cine, como Unax que ha trabajado con lobos, en las profundidades del mar, María Hervás con jabalíes, etc.



Como en la vida, los actores tienen un momento que le cambió profesionalmente. A Carlos Areces ha sido la película ‘Balance triste de trompeta’, de Alex de la Iglesia, “es un director extremo en todos los sentidos”. Para María Hervás las experiencias en el teatro. Goya Toledo se queda con ‘Los Años desnudos’ y Unax las vivencias en el extranjero, que “me han abierto la mente”.



Ha sido una deliciosa mesa redonda, donde los protagonistas han demostrado su amor por el cine, la televisión, las series. En definitiva, por la interpretación. Y que, como al inicio, han sido despedidos con aplausos.