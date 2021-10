Opinión PGE 2022: La constatación del fracaso Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 18 de octubre de 2021 , 11:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si algo vienen a demostrar los Presupuestos Generales del Estado para 2022 es que los de 2021 han sido un histórico fracaso. Más allá de las opiniones, vamos a destacar tres detalles que lo demuestran palmariamente y que les hemos contado en Noticias de Almería. El primero es que el secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, no acudió a la presentación de los mismos, como sí hizo justo un año antes, cuando se prometieron casi 600 millones de euros, y cuando la inversión en Alta Velocidad aumentaba –nos dijeron- casi un 6.000%. Esta vez no, esta vez dejaba solo a su amigo, el subdelegado Manuel de la Fuente, quien a duras penas logró lidiar con las preguntas más sencillas que le hicieron los compañeros, como por ejemplo ¿dónde está el dinero no invertido? ¿por qué no se ha invertido lo anunciado? Pero después de ese hecho clave, hay otro, y es la comparativa que hicimos entre las notas de prensa relativas a los PGE de 2021 y 2022, en las que se calcan párrafos completos, hasta el punto de se copia la fecha incluso. Lo cierto es que cotejando ambos textos, en los que no hay diferencias apreciables, se advierte que, evidentemente, si son lo mismo, es porque nada de lo que aparecía en la primera se ha hecho, y así, se copia y pega para al segunda. Tercer hecho determinante. El subdelegado mintió cuando hizo balance de los presupuestos en agosto de este año, porque los datos que hemos conocido y que también adelantó este medio, dejan claro que cuando decía que el Gobierno de España había dejado 700 millones de euros en la provincia en los primeros seis meses de 2021, faltaba a la verdad. Ya comentamos entonces que resultaba sorprendente que de un presupuesto anual de casi 600 millones, en medio año hubiesen gastado 700, y es que tenía truco. El primero es que 255 correspondían a prestaciones sociales, y por tanto no contaban, pero el segundo es que en esa fecha, de las obras de Alta Velocidad solo se habían gastado 41 millones de euros de los más de 500 previstos, y que al menos hasta mayo, del resto de presupuesto solo habían invertido 1,5 millones. Lo que no hizo el subdelegado fue detallar partida a partida cual era el nivel de ejecución, y se limitó a sumar como si todo se hubiese hecho ya. Ahora sabemos, por ejemplo, que la principal inversión prevista al margen del tren, el enlace con Viator, la A-7 y la A-92, con un presupuesto de 10,1 millones de euros, se vuelve a presupuestar… porque no se ha hecho nada… bueno sí, en noviembre de 2020 estaba terminado el estudio correspondiente, y se ha dejado pasar un año sin mover una piedra. Pero De la Fuente lo dio por hecho, como tantas otras cosas. Escuchar a los socialistas decir que lo no invertido en 2021 se invertirá en 2022 significa el reconocimiento de que no lo ha hecho, y presenta la duda razonable de que si en un año no son capaces de ejecutar más de 50 millones de euros ¿en qué cabeza cabe que en 2022 vayan a ejecutar 700 millones? Olvídense del AVE en 2026… no estará aquí ni en pruebas, porque si no fueron capaces de invertir 500 en un año, no esperen que puedan con 700. A diferencia de lo que hizo el PP cuando también paró las obras del AVE, que fue invertir en terminar la A-7, el PSOE no ha hecho nada… ni mejoras ferroviarias, ni inversión en carreteras… y hasta reduce las conexiones aéreas. En suma, es el reconocimiento de un fracaso del que deberíamos tomar nota. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 752 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)