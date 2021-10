Opinión La paja en ojo ajeno José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por lunes 18 de octubre de 2021 , 10:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Qué fácil resulta eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Utilizo esta expresión tan ‘popular’ para referirme a las reacciones que se han producido estos días, tras conocerse los Presupuestos Generales del Estado y sus cifras para la provincia de Almería. Nuevamente, Almería recibe unas partidas que están por encima de las de otras provincias de España con mucha más población y se sitúa en un lugar muy destacado de Andalucía. No está mal, sobre todo si echamos un vistazo a las cifras de los Presupuestos del Estado de la última década, donde los que hoy vociferan tenían en sus manos el influir para que Almería estuviese en los presupuestos.



En esos años hubo quien dijo que el soterramiento en la ciudad no se haría ni aquí ni en Vladivostok o quienes decían que era la Junta de Andalucía la que tenía que rehabilitar el Cable Inglés, que había que quitarle la doble vía al AVE hasta Almería o que por las tortugas no se podían empezar las obras. Son los mismos que decían que la línea de alta tensión de Caparacena había que sacarla de la planificación energética prioritaria. Perdón deberían pedir, cada vez que se pongan delante de un atril, quienes pudieron hacer y no hicieron.



Los Presupuestos para 2022, al igual que los de 2021, son históricos para Almería, claro que sí. Hay que remontarse a la época de Zapatero para ver cifras tan relevantes, que permitieron en su día que los tramos del AVE concluidos se pudieran empezar y terminar, o dotar de infraestructuras de desalación y abastecimiento a la provincia de Almería. Ahora, en el tiempo del presidente Sánchez, nuevamente son los Presupuestos del Estado los que impulsan esas infraestructuras.



Estos Presupuestos, se ponga la derecha como se ponga, son buenos para Almería y su gran penitencia es que no pueden buscar en la hemeroteca ningunos para compararlos. Nosotros sí lo podemos hacer: podemos hasta comparar la ejecución de los presupuestos y hasta en ese punto la derecha almeriense puede ver que tampoco sale bien parada.



La buena noticia para Almería es que con los presupuestos del presidente Sánchez las obras del AVE están en marcha, se ven en Almería, algo que brilló por su ausencia en época de Rajoy. El Cable Inglés también está a punto de terminarse gracias a los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, los mismos que han permitido licitar todos los tramos del AVE hasta Almería, que tienen en el año 2026 el compromiso para su llegada.



Hace unos días invitaba a los empresarios a colocar un contador, para que no nos durmamos en los laureles, que sea una cuenta atrás hasta ese 2026. Hasta entonces serán varios los Presupuestos del Estado que irán poniendo el dinero sobre la mesa para que la obras licitadas y contratadas por el presidente Sánchez vayan haciendo realidad el AVE hasta Almería, la ejecución de la protección frente a inundaciones en Pulpí, Vera o Adra, la reparación de la desaladora de Cuevas o la ampliación de la capacidad para producir agua desalada de Carboneras y Dalías. Sin olvidar, asimismo, la mejora de los accesos hasta Almería desde Viator. Por cierto, ¿cuándo va a comenzar su parte la Junta de Andalucía? ¿En 2026? Lo dicho, es muy fácil ver la paja en ojo ajeno. José Luis Sánchez Teruel Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario 309 artículos @sanchezteruel Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)