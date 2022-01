ANDALUCÍA Piden a Defender Andalucía y Adelante Andalucía que retiren un cartel navideño por ridiculizar a Blas Infante facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Fundación Blas Infante, CEHA y otras entidades andalucistas La Fundación Blas Infante junto a otras entidades como Centro de Estudios Históricos de Andalucía o la Fundación Almenara, han pedido a los grupos Defender Andalucía y Adelante Andalucía que suspendan la divulgación de un cartel el que, usando la imagen del Padre de la Patria Andaluza, felicita las fiestas navideñas, con un gorro de Papá Noel y una caja en las manos con regalos navideños y se da a entender que la soberanía nacional es uno de ellos. En un comunicado, el vicepresidente de la Fundación, Javier Delmás Infante, se trata de algo "frívolo y totalmente fuera de lugar", que entiende que solo puede achacarse "a la inmadurez política de las personas que realizaron ese diseño y de quienes en el colectivo o partido denominado Defender Andalucía permitieron su difusión". Además, lamenta que "rehusaron retirarlo cuando así les fue solicitado amigablemente por algunos patronos de esta Fundación y por otras personas andalucistas". El mismo comunicado lamenta que, a través de Twitter, la líder de Adelante Andalucía -coalición o confluencia a la que pertenece el colectivo mencionado- Teresa Rodríguez, haya afirmado no solo que "le encanta" dicho cartel, "sin explicar por qué", sino que cree que "a Blas también le encantaría". "Frivolidad sobre frivolidad que el patronato de esta Fundación no puede ya dejar pasar sin posicionarse", indica el mismo comunicado, que entiende que se trata de "una manipulación inaceptable de quien fue principal ideólogo del Andalucismo, cuyo pensamiento continúa en lo fundamental hoy vigente". Lamenta, además, que, hasta ahora "los ataques e intentos de descalificación o de ridiculización de su figura habían venido siempre de la ultraderecha o sectores próximos a esta", pero, ahora "partidos y personas que se reclaman andalucistas y soberanistas la banalizan y, sin dar explicación alguna, persisten en presentarlo de manera irrespetuosa aunque algunos de los responsables de ello nieguen esa falta de respeto". Por todo ello, piden que se retire el cartel de las redes sociales, y no se difunda aunque sea privadamente, además de que sus responsables pidan excusas a María de los Ángeles Infante, la presidenta de la Fundación, "que está, lógicamente, herida e indignada por el uso que están haciendo de la figura de su padre". FUNDACIÓN BLAS INFANTE Comunicado público La Fundación Blas Infante, ante la difusión por las redes sociales de una “felicitación de Fiestas” por parte de un grupo político en la que el motivo central es una foto del Padre de la Patria Andaluza (reconocido como tal en nuestro Estatuto de Autonomía) con un gorrito de Papa Noel y una caja en las manos que se supone con regalos navideños, se dirige a la opinión pública y en especial a los andaluces de conciencia para hacer constar: Entendemos que este uso de la imagen de Don Blas, una víctima de la represión golpista, asesinado en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por haber sido “organizador del andalucismo” y “ revolucionario” -como consta en la infame sentencia dictada contra él cuatro años después de su muerte pretendiendo “legalizar” esta- es frívolo y totalmente fuera de lugar y solo puede achacarse a la inmadurez política de las personas que realizaron ese diseño y de quienes en el colectivo o partido denominado Defender Andalucía permitieron su difusión y rehusaron retirarlo cuando así les fue solicitado amigablemente por algunos patronos de esta Fundación y por otras personas Lo que era una frivolidad con un radio de difusión corto ha multiplicado su escala con el posterior twitter difundido por la parlamentaria y líder de Adelante Andalucía -coalición o confluencia a la que pertenece el colectivo mencionado- Teresa Rodríguez, dada su significación política y mediática. Esta afirma no solo que “le encanta” dicho cartel (sin explicar por qué) sino que cree que “a Blas también le encantaría”. Frivolidad sobre frivolidad que el patronato de esta Fundación no puede ya dejar pasar sin posicionarse porque entendemos que supone una manipulación inaceptable de quien fue principal ideólogo del Andalucismo, cuyo pensamiento continúa en lo fundamental hoy vigente. Uno de los fines centrales de esta Fundación es precisamente velar por la no desnaturalización de ese pensamiento, propiciar la profundización y despliegue del mismo y proteger la imagen de Blas Infante como persona y como símbolo. Hasta ahora, los ataques e intentos de descalificación o de ridiculización de su figura habían venido siempre de la ultraderecha o sectores próximos a esta. Ahora, partidos y personas que se reclaman andalucistas y soberanistas la banalizan y, sin dar explicación alguna, persisten en presentarlo de manera irrespetuosa aunque algunos de los responsables de ello nieguen esa falta de respeto. ¿Podrían decirnos cuál es el objetivo de presentar así a Blas Infante? ¿Creen de verdad que esa imagen contribuye a acercarlo a las generaciones jóvenes, como hemos podido leer en algún lugar de las redes sociales? Si fuera esto último, incurrirían en una doble falta de respeto: al Padre de la Patria Andaluza y a los jóvenes andaluces, que distan mucho de ser descerebrados. Es sabido, y desde su creación en 1983 creemos haberlo demostrado, que esta Fundación es independiente de cualquier partido político y no entra en la lucha Pero no tiene otra opción que salir a escena cuando desde alguna de esas organizaciones se desnaturaliza el pensamiento de Blas Infante, se intenta apropiar su figura o se le ridiculiza, como ocurre en este caso más allá de cuales sean los objetivos e intenciones de quienes así han actuado. Por todo lo anterior, solicitamos a los grupos Defender Andalucía y Adelante Andalucía que suspendan la divulgación y apoyo al cartel referido y que, aunque sea privadamente, pidan también excusas a María de los Ángeles Infante, nuestra presidenta, que está lógicamente herida e indignada por el uso que están haciendo de la figura de su padre. Nos consta que en ambas organizaciones hay personas que no están conformes con la posición que en este tema han tomado los responsables (?) de ellas, quizá ya aquejados de nerviosismo preelectoral o agobiados por los resultados que les adelantan las encuestas. No todo vale para intentar hacerse notar y visibilizarse. Y menos, ser irrespetuosos con los símbolos de Andalucía. Creemos que se equivocan porque están tirando piedras sobre su propio tejado. Que no se den cuenta de ello y rectifiquen solo reflejaría un grave déficit de análisis y la confusión propia de los neoconversos (al andalucismo, no a la política). En Andalucía, a uno de enero de 2022. Por el Patronato de la Fundación Blas Infante, el Vicepresidente Javier Delmás Infante.

