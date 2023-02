Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Pijamas en Cuevas del Almanzora Diego Bravo Más artículos de este autor Por jueves 16 de febrero de 2023 , 08:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La gestión que está realizando el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora no deja de sorprender en su empeño de “trabajar con personas amparadas por el árbol genealógico del Alcalde”. De entre las acciones más sorprendentes a las que hemos asistido estaría la compra de pijamas y camisones para regalos navideños. “El problema no es la compra de pijamas, sino dónde se compran”. Desde el Partido Popular, eso sí, “entendemos poco ético que a pocos meses de las elecciones se esté regalando, organizando comidas, desayunos y meriendas como si no hubiera un mañana, acciones que -en ocho años de gobierno municipal- nunca se hicieron”. Pero sobre todo “teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, y que tantas veces, cuando ha interesado, han lamentado estos grandes gestores socialistas”.

Han pasado por alto constantemente los reparos de Intervención que advierten al Sr. alcalde de “un gasto excesivo” continuado. Han incrementado el gasto en comidas, han multiplicado por cuatro los gastos en fiestas, y “lo que faltaba, ahora también hay que hacer regalos con el dinero de todos los ciudadanos”.

En este último tema lo sorprendente es que “amparándose en que es un contrato menor adjudican a la tienda de la esposa y la cuñada del alcalde una compra de más de 1.000 euros en pijamas para regalo de Reyes en la Residencia de la Tercera Edad”. Ante esta circunstancia, y tratándose de una acción comercial más que beneficia al entorno de Antonio Fernández, el Partido Popular se pregunta si “han pedido presupuesto a otras tiendas del municipio que venden estos mismos productos, cuanto menos por tratar a todos los ciudadanos por igual, pero también por ética”.

La adjudicación la hacen a nombre de la cuñada del alcalde, como consta en el acta de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Es evidente que “un contrato menor lo soporta todo, menos la desvergüenza con la que se utiliza esta herramienta en reiteradas ocasiones, pero -en esta- con la arrogancia de adjudicar a la familia de manera indirecta”. Para el Partido Popular resulta vergonzante esta forma de gestionar el dinero público para beneficio de aquellos que se cobijan a la sombra del árbol genealógico de los dirigentes del PSOE local. “Solo hay que repasar la lista completa del Partido Socialista de las últimas elecciones municipales y observar en qué puestos de trabajo han terminado todos, desde el primero hasta el último, para comprobar que estamos ante un disparate desproporcionado de claro abuso de poder”.

Por todo ello el Grupo Popular exige explicaciones a Antonio Fernández Liria sobre esta práctica abusiva del "todo queda en casa".

Diego Bravo
Candidato del PP a la Alcaldía de Cuevas del Almanzora