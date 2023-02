Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Rusia avanza pero no lo suficiente Abraham Benzaquén Por jueves 16 de febrero de 2023 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rusia ha logrado un avance significativo en Lugansk, Ucrania, pero los comentarios de Yevgueni Prigozhin sobre la posibilidad de que la lucha continúe durante al menos un año y medio o dos años muestran que el conflicto está lejos de concluir. Esta situación de incertidumbre en Ucrania ha llevado a la OTAN a pedir un aumento del gasto militar más allá del 2%, aunque se ha enfriado el envío de cazas a Ucrania. A pesar de los avances de Rusia, el Ministerio de Defensa ucraniano ha desmentido que esto se deba a una retirada aleatoria de sus soldados. Esta afirmación es apoyada por varios observadores que señalan que los militares ucranianos se están retirando después de una estrategia de lucha defensiva exitosa. Esto se debe a que el ejército ucraniano está muy mal equipado y no es rival para el ejército ruso. El hecho de que Ucrania no sea capaz de defenderse de forma adecuada no es una cuestión menor porque las vidas de los ciudadanos ucranianos corren peligro. Es por esto que la OTAN debe hacer todo lo posible para garantizar su seguridad, lo que significa proporcionarles una ayuda militar adecuada. Si bien es cierto que el envío de cazas a Ucrania es un paso importante, el aumento del gasto militar también es esencial para que Ucrania pueda defenderse mejor. La situación en Ucrania es preocupante y seguirá siéndolo durante todo el conflicto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 28 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)