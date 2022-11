Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Piqueras será la candidata del PSOE de Adra en las Municipales de 2023

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 16:40h

La actual secretaria de la Agrupación Local de Adra y portavoz socialista en el ayuntamiento, Teresa Piqueras Valarino, será la candidata al PSOE abderitano para las próximas Elecciones Municipales 2023. Repite, por tanto, como alcaldable poniendo el énfasis en que “debemos aprovechar la experiencia y conocimiento de lo que necesita Adra para ponerse manos a la obra cuanto antes y desbancar a las derechas del consistorio”.

El plazo para presentar candidaturas a primarias culminó ayer a mediodía y sólo se presentó la de Teresa Piqueras que cuenta con el apoyo de su Agrupación Local y ha manifestado que “mejorará el proyecto que consiga sacar al PP del Ayuntamiento tras 20 años de gobierno”.

“No vamos a permitir más retroceso. Es el momento de Adra y aquí estoy para materializar un proyecto ilusionante que reúne la representación social de nuestro municipio para poder trabajar por nuestro pueblo y por nuestra gente desde el primer día”, ha defendido y ha asegurado que su formación “sabe lo que necesita Adra y se lo vamos a dar, porque no podemos seguir sin proyecto de presente y de futuro con un alcalde que no conoce de los problemas de los abderitanos y no gestiona sólo vive de las fotos”.

Los socialistas ya están trabajando en una campaña de calle “pisando el terreno día a día para que nuestros vecinos y vecinas conozcan nuestro proyecto, porque sabemos del potencial que tiene Adra y vamos a trabajar para hacer un referente de nuestro municipio”.

“Nuestro equipo tiene experiencia, está preparado y es competente y todo eso lo utilizaremos para acabar con el proyecto caduco del PP que tan sólo acomete su gestión a base de parches”. “Nosotros tenemos proyectos de presente y de futuro y cumpliremos nuestros compromisos”, ha aseverado Piqueras Valarino.