Plazo para solicitar ayudas de hasta 3.000 euros a comercio, hostelería y artesanía

jueves 08 de abril de 2021 , 19:15h

Las subvenciones se pueden solicitar hasta el 6 de mayo mediante un procedimiento simplificado y se resolverán en dos meses

Sectores beneficiados

Formulario simplificado

Próxima convocatoria de ayudas a agencias de viajes

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha abierto el plazo, hasta el 6 de mayo, para solicitar las ayudas de 3.000 euros dirigidas al pequeño comercio, la artesanía y la hostelería, que cuentan con un presupuesto de 132,4 millones de euros, y en los próximos días se prevé que la Consejería de Turismo haga lo propio con la línea de ayudas de ayudas para el mantenimiento de la actividad en agencias de viajes. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa la delegada de Gobierno, Maribel Sánchez Torregrosa, y los delegados territoriales de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, y Turismo, Vicente García Egea.La delegada de Gobierno ha señalado que “el objetivo de estas medidas, igual que el de las otras líneas de ayudas puestas en marcha por la Junta en el último año, es aportar liquidez a las empresas para evitar su cierre y la destrucción del tejido socioeconómico, además de mantener el empleo, especialmente en los sectores más afectados por la pandemia”. Torregrosa ha destacado además que “la tramitación de estas últimas ayudas será en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito”.Por su parte, Emilio Ortiz ha recordado que la Consejería de Empleo “también se ha volcado con el comercio y la hostelería, dentro de sus competencias y límites presupuestarios, a través de las líneas de ayudas para autónomos y alquileres de negocios de autónomos, que en Almería han llegado a más de 1.500 beneficiarios con 1,62 millones de euros”. El delegado territorial ha añadido que está abierto hasta el 21 de abril el plazo de solicitud de ayudas al mantenimiento del empleo de empresas en ERTE, que ya han solicitado 820 empresas de Almería, y que la Junta ha puesto en marcha otras actuaciones para facilitar a las empresas acceso a financiación, para reducir el impacto de la crisis sanitaria e impulsar la reactivación económica.Ortiz López ha destacado “el esfuerzo realizado por la Consejería de Transformación Económica para simplificar y agilizar al máximo los procedimientos, mediante la automatización de la tramitación, un formulario de solicitud sencillo que no requiere de documentación complementaria y el compromiso de resolver las ayudas en dos meses, de manera que los pagos lleguen cuanto antes a las empresas”.Se triplica la cuantía de las ayudas y se eliminan incompatibilidadesEmilio Ortiz ha explicado las principales novedades introducidas en la normativa reguladora de estas ayudas, como la simplificación del proceso, la multiplicación del presupuesto hasta los 132,4 millones y de la cuantía de las ayudas de 1.000 a los 3.000 euros actuales, así como la eliminación de las incompatibilidades con las ayudas estatales por cese de actividad y las de 1.000 euros que concedió la Consejería de Empleo en 2020; para las empresas que hayan recibido estas últimas, si resultan beneficiarias de las que ahora se convocan, la cuantía será de 2.000 euros.Además, las modificaciones circunscriben las ayudas a artesanía, comercio y hostelería, ya que las agencias de viajes tendrán una línea gestionada por la Consejería de Turismo; adaptan la normativa al nuevo marco jurídico de financiación de las subvenciones; y cambian el concepto subvencionable para hacer mención expresa a la financiación de capital circulante o de explotación y concretan el período cuyos gastos se podrán financiar: del 14 de marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021. De esta forma, si se publican nuevas ayudas a partir de esa fecha se garantiza la compatibilidad.Estas ayudas cubrirán gastos de compra de materias primas y existencias, alquileres, suministros (agua, electricidad, telefonía y gas) y personal; también servicios de limpieza, seguros, seguridad, mantenimiento y reparación de vehículos relacionados con la actividad y la adquisición de medidas protectoras y equipamiento necesario para hacer frente a la COVID-19 (mamparas, equipos de protección o test), entre otros conceptos.Para acceder a estas subvenciones es necesario tener la condición de pyme, es decir, contar con una plantilla inferior a los 250 trabajadores y un volumen de negocio anual no superior a los 50 millones. Las pymes que pueden solicitar la ayuda son las encuadradas en los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes a los sectores de comercio y restauración. En el caso de las pequeñas y medianas empresas artesanas, deberán estar inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía.Entre otras condiciones exigidas, se encuentran la de contar con el domicilio fiscal en Andalucía, desarrollar la actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y mantenerla vigente hasta que se presente la solicitud. Asimismo, estas pymes tendrán que acreditar una caída de ventas o ingresos motivada por la pandemia de al menos un 20% en 2020 respecto a 2019 y demostrar que no se encontraban en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.La solicitud se presentará telemáticamente en la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica. Los interesados sólo tendrán que presentar junto a la solicitud el documento del poder de representación, en el caso de que la curse su representante. La tramitación será en régimen de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito y el abono de las ayudas se hará en un pago único del 100%.La acreditación de los requisitos que exige la normativa europea en la gestión de sus fondos se hará utilizando por primera vez la tecnología RPA (siglas en inglés de Robotic Process Automation) mediante el cruce de bases de datos. Para ello, la Consejería de Transformación Económica ha contratado 35 robots que permitirán afrontar con solvencia el elevado volumen de solicitudes que se tendrá que tramitar, ofreciendo las debidas garantías exigidas en el proceso, minimizando los errores y asegurando la posterior recuperación de los fondos a través del proceso de verificación y certificación del gasto.Cada uno de estos 35 ordenadores que operarán con una licencia RPA realizará las funciones encomendadas durante 24 horas los siete días de la semana y en cada expediente emplearán en torno a 20 minutos, teniendo en cuenta que deberán realizar 25 comprobaciones distintas para cada una de las pymes solicitantes. Además, la consejería contratará a 19 interinos.

Por su parte, el delegado de Turismo, Vicente García Egea, ha explicado que su consejería está trabajando para publicar en los próximos días la convocatoria de las ayudas de 3.000 euros al mantenimiento de las agencias de viajes, con un presupuesto de 5,2 millones de euros.



“Uno de los principales objetivos de la Consejería de Turismo es afianzar el posicionamiento de Andalucía como uno de los destinos prioritarios para los mercados internacionales, considerados de potencial creciente. Y en este contexto, es fundamental el impulso de la Administración, de la mano de las pymes turísticas, destacando el papel de las agencias de viaje, por su directa interlocución con agentes y touroperadores internacionales”, ha resaltado Vicente García.



Las empresas que resulten beneficiarias en esta línea recibirán 3.000 euros para compensar la caída de ventas e ingresos derivada de la crisis sanitaria. Como requisitos, se establecen los siguientes: en primer lugar, tener domicilio fiscal en Andalucía, estar en alta en el Impuesto de Actividades Económicas y figurar en el Registro de Turismo de Andalucía; acreditar que ejercen su actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y mantenerla con carácter previo a la concesión de la subvención.



Podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas titulares de las agencias de viajes con sucursales abiertas al público y las personas titulares de las agencias de viajes online, cuya actividad se preste a través de los servicios de la sociedad de la información, siempre que, teniendo todas ellas la condición de pyme, hayan experimentado una caída de ventas o ingresos a causa del impacto económico negativo provocado en su actividad por la crisis sanitaria, y las medidas acordadas para paliarla.



Por último, García Egea ha pedido al Gobierno central que “publique ya sus ayudas para que la Junta de Andalucía pueda dar salida a las suyas con el objetivo de que sean compatibles, porque de lo contrario, ha añadido, “en vez de un problema de demanda vamos a tener un problema de oferta porque van a cerrar muchas empresas turísticas".