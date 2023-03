Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Ampliar Podemos quiere rebajar la tensión con Sumar Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La falta de consenso sobre el formato de las primarias abiertas ha vuelto a frustrar un acercamiento entre Podemos y Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para presentar su candidatura a las próximas elecciones generales. Ante este escenario, distintos sectores de Unidas Podemos han hecho un llamamiento a la unidad y a la búsqueda de un pacto que permita conformar una coalición amplia y plural de la izquierda alternativa al PSOE. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido en que la propuesta de Podemos es la más razonable y democrática, ya que garantiza que sean los ciudadanos y ciudadanas los que elijan a los candidatos y candidatas de la confluencia. Según Echenique, esta fórmula es la que ha funcionado en el pasado y la que ha permitido crear un espacio político diverso y cohesionado. Además, ha asegurado que Podemos está dispuesto a seguir dialogando con Sumar y con el resto de fuerzas políticas para llegar a un acuerdo lo antes posible. Por su parte, los comunes, que ya han anunciado su apoyo a Díaz y su presencia en el acto de lanzamiento de su candidatura este domingo en Madrid, han pedido discreción y respeto en las negociaciones. La portavoz adjunta de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado que no es momento de reproches ni de ultimátums, sino de trabajar por el bien común y por el proyecto político que representa Díaz. Vidal ha confiado en que se pueda alcanzar un entendimiento entre Podemos y Sumar antes del domingo, y ha recordado que los comunes siempre han defendido las primarias abiertas como una herramienta de participación y empoderamiento ciudadano. Desde Galicia, el diputado de Galicia en Común Antón Gómez-Reino ha destacado el potencial político y social de Díaz y su capacidad para aglutinar a diferentes sensibilidades de la izquierda. Gómez-Reino ha expresado su deseo de que Podemos se sume al proyecto de Sumar y ha apelado al espíritu fundacional de Unidas Podemos, basado en el diálogo, el respeto y la generosidad. Asimismo, ha subrayado la importancia de que la confluencia se construya desde abajo y con la implicación de los movimientos sociales. Fuentes de Sumar han reiterado su voluntad de llegar a un acuerdo con Podemos y con todas las formaciones que quieran formar parte de la candidatura de Díaz. Sin embargo, han defendido que el marco debe ser multilateral y no bilateral, ya que no se puede excluir a nadie ni imponer condiciones. Según estas fuentes, Sumar no tiene ningún problema con las primarias abiertas, pero considera que deben ser consensuadas entre todos los actores implicados. Además, han criticado la actitud de Podemos por levantarse de la mesa de negociación y por filtrar informaciones falsas o sesgadas a los medios. Sumar cuenta ya con el respaldo de Más País, Compromís e Izquierda Unida, además de los comunes, para impulsar la candidatura de Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno presentará este domingo su proyecto político tras un largo proceso de escucha activa por todo el país, en el que ha recabado las demandas y propuestas de diferentes sectores sociales. Díaz aspira a liderar una alternativa progresista al PSOE que ponga en el centro a las personas y sus derechos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

