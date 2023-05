Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Policía de Rumanía y Guardia Civil colaboran en la lucha contra la trata de personas viernes 26 de mayo de 2023 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El año pasado, Almería fue la segunda provincia tras Albacete donde más personas de origen rumano se detectaron en las inspecciones preventivas para erradicar este tipo de delitos El subdelegado del Gobierno, José María Martín, acompañado por el coronel de la Guardia Civil Jorge Montero Llácer, jefe de la Comandancia en Almería, ha recibido hoy en la Subdelegación a dos oficiales de la Policía de Rumanía que han participado, a lo largo de la última semana, en una actividad operativa conjunta con la Guardia Civil con el fin de intensificar las inspecciones en aras de prevenir los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La actividad se produce como consecuencia de las reuniones mantenidas en febrero del año pasado en Bucarest con motivo de la celebración del seminario ‘Mujer gitana’, impulsado por la Guardia Civil y la Policía rumana, en colaboración con la Agencia de Protección de Víctimas de Trata (ANITP) de Rumanía. En aquel encuentro, se acordó planificar unas jornadas anuales conjuntas entre ambos cuerpos policiales para incrementar las inspecciones en clubes de alterne, espacios en los que existe un elevado riesgo de la comisión de delitos de trata con fines de explotación sexual. En noviembre de 2022, las Comandancias de la Guardia Civil en Valencia y Castellón recibieron a oficiales de la Policía de Rumanía para apoyar la intensificación de las inspecciones en estos lugares, que en Almería se ha ampliado a las zonas agrícolas, donde se pueden producir casos de explotación laboral. El año pasado, Almería fue la segunda provincia española, tras Albacete, donde más personas de origen rumano se detectaron en las inspecciones preventivas del delito de trata de seres humanos y explotación, tanto sexual como laboral. Ello ha llevado a la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil a considerar la Comandancia de Almería para el desarrollo de esta actividad operativa durante el mes de mayo y así hacerla coincidir con la finalización de la campaña hortofrutícola. Las oficiales de la Policía rumana que han trabajado con el personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Almería, han realizado inspecciones en zonas agrícolas y clubs de alterne de forma conjunta con personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería, tanto en el ámbito laboral y como por una posible explotación sexual, en el marco del convenio de colaboración existente con el Ministerio del Interior, recientemente actualizado. En el operativo han participado, por parte de la Guardia Civil, dos tenientes, una de ellas jefa de la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial y la otra, jefa del Área de Personas y coordinadora de Equipos Territoriales de Policía Judicial de la UOPJ de Almería y, por parte de la Policía de Rumanía, una comisaria de la Brigada contra el Crimen Organizado de Pitesti (Servicio de trata de personas) y la agente jefa adjunta de Policía, miembro de la Brigada contra el Crimen Organizado de Bucarest. Como ha destacado el subdelegado, este tipo de visitas posibilita “estrechar los lazos de colaboración policial entre ambos cuerpos”, en el marco de las estrategias institucionales, tanto nacionales como dentro de la Unión Europea y de los distintos canales de colaboración que están establecidos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

