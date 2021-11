Sucesos Policía Local de Adra detiene a dos individuos que huían tras robar en un coche viernes 12 de noviembre de 2021 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Local de Adra ha procedido esta madrugada a la detección de dos individuos del municipio por un presunto delito de robo con fuerza en un vehículo. Tras recibir una llamada telefónica en la que se avisaba de la rotura de un cristal y la entrada en el mismo de dos individuos, dos agentes del cuerpo de seguridad local se personaron en la zona y procedieron a la detención de ambos individuos, tras una persecución a pie por las inmediaciones. Según consta en las diligencias practicadas por la Policía Local, tras la persecución ambos individuos opusieron resistencia y, en el caso de uno de ellos, se produjo un forcejeo y agresión hacia uno de los agentes, aunque finalmente fue reducido e inmovilizado. Tras la detención, los individuos fueron identificados y trasladados por una patrulla de Guardia Civil, que se había personado en el lugar, al Puesto Principal de Adra, donde continúan las diligencias y han sido puestos a disposición judicial. Asimismo, se localizó al propietario del vehículo asaltado, quien procedió a interponer la pertinente denuncia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

