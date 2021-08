Sucesos Policía Local y la Guardia Civil de Huércal-Overa evitan un robo en un residencial martes 24 de agosto de 2021 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

La rápida actuación y sabia diligencia de la Policía Local y la Guardia Civil de Huércal-Overa evitaron un robo en un residencial de viviendas en construcción del municipio. Los hechos ocurrieron en la madrugada de ayer lunes, cuando los agentes de la Policía Local recibieron una llamada a las 02:25h en la que se alertaba de la presencia de cuatro personas en el interior de un bloque en construcción en la Calle Sevilla.



Personados los agentes de la Policía Local junto a Guardia Civil y tras realizar una minuciosa y delicada inspección del lugar comprueban la presencia de cuatro individuos en el interior de las viviendas, lo que le llevó a una tensa situación intentando huir de lugar los presuntos autores, teniendo los agentes que adoptar las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas a la violenta situación, ante las que finalmente son reducidos y trasladados a las dependencias policiales donde son identificados instruyéndose las diligencias oportunas remitidas a la Guardia Civil quienes se hacen cargo de los hechos, siendo puestas a disposición judicial.



A las cuatro personas identificadas, vecinos de la localidad de Vera, les constan numerosos antecedentes por diversos delitos similares. La rápida y correcta actuación de los agentes intervinientes evitó que se produjera un robo en este residencial y daños mayores en la zona, ya que los propios vecinos fueron testigos de los hechos en una circunstancias poco agradables que desvelaron su descanso durante la noche y les llevaron a alertar a la Policía que actuó junto con la Guardia Civil con rapidez y sabia diligencia. Destacando la importancia de la colaboración entre ambas fuerzas de seguridad en beneficio de la calidad de vida de los vecinos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

