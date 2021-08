Economía ¿Cómo contactar con una empresa de manera real y eficaz? martes 24 de agosto de 2021 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia (Sara Dominguez)



Todas las empresas tienen un objetivo final que es compartido, generar cada vez más ingresos para que esto se traduzca en beneficios netos. La fórmula que lleva a conseguir eso es ofrecer buenos productos y servicios, pero sobre todo ganarse la confianza de los clientes. El consumidor tiene en su capacidad de consumo una gran herramienta para posicionar mejor unas empresas frente a otras. Lo vemos claramente en portales de internet que funcionan a modo de recomendaciones y valoraciones. ¿Dónde acaban yendo a comer unos turistas cuando no conocen el sitio que visitan? Pues a alguno de los restaurantes que les han aparecido como los más recomendados. En una sociedad como la actual, donde el cliente tiene tanta capacidad de influencia, las empresas deben saber jugar la carta de la atención al consumidor. De lo contrario todo se puede convertir en un problema. Uno de los aspectos que más valoran los consumidores y clientes cuando contratan un servicio o hacen una compra a través de internet es que la atención que reciben sea la correcta, y esto se traduce en un buen proceso de venta, el envío correcto de los productos, facilidades de pago y cierta comodidad para solventar dudas, sea cual sea el canal de comunicación que se utilice. ¿Qué problemas de comunicación pueden surgir entre empresas y clientes? Un dicho muy popular es ese que dice que el cliente siempre lleva la razón. A pesar de que no es una afirmación certera en todas las ocasiones ni es 100% verdadera, la realidad es que para una empresa es vital cuidar al consumidor, pues eso es el trampolín para ganar su confianza y que pase a ser un cliente habitual. En este sentido, las compañías que más triunfan no son solo las que más venden, sino las que cuidan a sus clientes y ofrecen buenos servicios y productos, trabajando mucho esa relación para hacer frente a todas las necesidades. El cliente siempre debe estar en el centro del compromiso y la acción. Los consumidores, que cada vez son más críticos por los servicios que reciben de las empresas, demandan una atención amable, ágil, cercana, accesible y de calidad. El consumo es una herramienta muy potente y las empresas deben prestar soluciones accesibles, ya sea a través de las redes sociales, el correo electrónico, los sistemas de chat en línea o el contacto telefónico. Atención telefónica sin esperas y de calidad Uno de los canales que sigue siendo muy popular en la atención al cliente es la vía telefónica. A pesar de que muchas empresas vierten buena parte de su estrategia al contacto telemático, principalmente a través de redes sociales, todavía buena parte de la población sigue acudiendo al teléfono para resolver sus dudas. Esto se da especialmente cuando el problema es de cierta gravedad. Los consumidores sentimos más confianza al exponer nuestras dudas de manera hablada, recibiendo las recomendaciones de un operador al otro lado del teléfono. Pero la dificultad aparece cuando no hay fortuna a la hora de contactar por teléfonom pues algunas no ofrecen números gratuitos o ponen bastante complicado el encontrarlos. Gracias a sitio como telefonosgratuitos.net los usuarios pueden encontrar multitud de empresas y organismos con sus teléfonos, correos electrónicos, redes sociales y otras formas de contacto disponibles de manera gratuita. Precaución con la atención telefónica, pues a veces no es gratuita Los intentos para ponerse en contacto con determinadas empresas pueden traer una sorpresa negativa. Véase el caso que denuncia Facua recientemente. La asociación de consumidores ha alertado de que 27 aerolíneas obligan a los usuarios a llamar a teléfonos de pago para la atención de consultas y reclamaciones. Facua ha denunciado a estas compañías aéreas ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo por incumplir la Ley para la Defensa de los Consumidores, pues esta recoge que en los supuestos de carácter básico de interés general, las empresas deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. El portal telefonosgratuitos.net ayuda a acceder a esos teléfonos sin introducirse en complejas páginas web que diseñan muchas empresas y que acaban distrayendo a los usuarios en su búsqueda final. La asociación también advierte que aquellos clientes que se vean obligados a llamar a líneas telefónicas de alto coste podrán reclamar el abono de las cantidades a pagar a sus operadores de telefonía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

