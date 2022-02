Sucesos Policía Nacional desarticula una nueva plantación indoor de marihuana en El Ejido viernes 04 de febrero de 2022 , 09:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Han sido intervenidas 326 plantas de marihuana que arrojaron un peso total de 17 kg., lámparas halógenas, extractores de aire y filtros, balanzas de precisión y un arma larga de fuego del calibre 12 mm. Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han desmantelado una nueva plantación indoor de marihuana y detenido a una persona. La Policía Nacional ha practicado un registro en un domicilio de la calle Aristóteles de El Ejido, donde han intervenido 326 plantas de marihuana, 37 lámparas halógenas con 37 balastros, 3 extractores, 4 máquinas de aire acondicionado, 3 ventiladores, varios botes de fertilizantes, una báscula de precisión y una bomba de riego, además de una escopeta de la marca Benelli del calibre 12 y una canana con 20 cartuchos del calibre 12. La vivienda estaba acondicionada con todos los sistemas eléctricos necesarios para el crecimiento de las plantas de cannabis, para proporcionar luz, temperatura y renovación de aire constante, todo ello enganchado ilegalmente a la red eléctrica, por lo que tras la actuación policial se procedió al corte del fluido eléctrico en la vivienda por parte de los técnicos de ENDESA. Los agentes comprobaron que la escopeta intervenida fue denunciada en el mes de agosto de 2021 en Huercal de Almería por haber sido objeto de un robo con fuerza en las cosas. El detenido ha pasado a disposición judicial acusado de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.