Sucesos Policía Nacional salva la vida de un hombre que intentaba ahorcarse domingo 19 de diciembre de 2021 , 09:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Quedó suspendido por el cuello de una soga atada a un árbol y un viandante les alertó Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un hombre que pretendía suicidarse, ahorcándose en un árbol de un parque de Almería. Un viandante alertaba a la Policía Nacional en la madrugada del día 15 de diciembre, de las intenciones suicidas de un hombre en la Plaza José María Artero. Siendo las dos de la madrugada, una dotación policial acude al lugar y observa a un hombre de pie encima de un ciclomotor, con una soga al cuello, y el otro extremo atado a una rama de un árbol. El varón al ver a los agentes se deja caer, quedando suspendido en el aire por la soga, teniendo los policías que cortar la cuerda para evitar la muerte del hombre. Finalmente, y tras poner fin a la intención del suicida, la Policía Nacional dio aviso a los servicios de emergencias sanitarias, para el traslado del hombre al Hospital de Torrecárdenas, dónde quedó ingresado para una valoración médica. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

