¡Por la unidad de España! Rafael Leopoldo Aguilera sábado 07 de octubre de 2023 , 10:06h Si, mañana, otoñal y caluroso domingo 8 de octubre, estaremos en el paseo de Gracia en Barcelona, apoyando a la sociedad civil catalana en la manifestación convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) en contra de la amnistía y el referéndum de autoderminación, un acto en apoyo a los principios y valores incardinados en la Constitución Española de 1978 y que debemos de hacer todo lo posible e imposible para que no sea ninguneada por quienes con bajeza ética, quieren destruir la unidad España con medidas alegales, que afectarían a común de todos los españoles. No cabe más remedio, que testimoniar de forma pacífica y dialéctica en la lengua española pero con rectitud cívica, que estaremos alzando la voz a pie de calle para que no nos sigan mintiendo compulsivamente quienes viven institucionalmente del erario público, por la verdad política, por la unidad de la Patria, de España, por la ley y el Estado de Derecho, por la libertad en Cataluña y España, por la igualdad entre todos los españoles, y porque la razón de la Historia, con mayúscula, no sea barrida por la pasión nacionalista destructiva y feroz del fanatismo de comunistas e independentistas que quieren seguir gobernando la Nación española con este único fin. En el convencimiento que las calles de Barcelona serán un clamor de miles de mujeres y hombres venidos de todas las latitudes del territorio nacional, de todos los bellos rincones geográficos de nuestra España, también de Melilla, Ceuta y las Islas Canarias, y de nuestros hermanos hispano americanos o iberoamericanos, a decirles a esa otra parte de gentes, que estamos investidos por el orden constitucional que nos avala y en la convicción profunda que la democracia española no puede ser vapuleada con esta abierta conjura independentista y comunista que destruirá el proyecto común de libertad y legalidad de España como Nación en Europa y todo el mundo. Por ello, por la unidad de España, frente a la reiterada conjura pre golpista para destruir lo que han construido, los que nos precedieron en la vida y la esperanza, de 500 años de historia. Un país moderno como el nuestro, no puede ni debe seguir retrocediendo más a un país tercermundista y al precipicio de un Estado fallido. Todo sea por la democracia, la legalidad y la libertad. Cataluña en el corazón de España.