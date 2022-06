Economía Por qué Andalucía como principal puerta de entrada a España lunes 06 de junio de 2022 , 13:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía es una región muy importante de España. Es una de las regiones más importantes del País Vasco. Como región que tiene importancia tanto económica como histórica, la región de Andalucía es altamente estratégica y esencial para la economía española. Andalucía está situada en la península española, en la parte más meridional del país. Andalucía es una comunidad autónoma de España. Es la segunda comunidad autónoma más grande de España. Andalucía se denomina oficialmente nacionalidad histórica. Andalucía, como territorio, está formada por ocho provincias diferentes. Sevilla es la capital de Andalucía y también la mayor ciudad de la región. Andalucía como atractivo turístico A diferencia de otras regiones de España que tienen fama de tener todo tipo de sustancias, Andalucía es bastante diferente. Andalucía es uno de los lugares más atractivos de España. Esta región es responsable de los millones de turistas que visitan el país cada año. Andalucía, como punto de encuentro turístico, está situada en un lugar deseable. Puede encontrar Andalucía en la parte sur de la península ibérica. Andalucía se encuentra en la parte suroeste de Europa. Se encuentra inmediatamente alrededor de las comunidades autónomas meridionales de Castilla-La Mancha y Extremadura. También limita al oeste con el mar Mediterráneo y con Murcia. Andalucía es un país rico en costas. Por ello, muchos turistas acuden a esta región de la Península Ibérica. Andalucía es una región de Europa que es la única comunidad independiente que tiene dos costas diferentes: la atlántica y la mediterránea. Además, se encuentra muy cerca del fantasioso país de Gibraltar. Andalucía también es muy visitada por sus cordilleras como Sierra Morena, el sistema bético y la cuenca intrabética. Sus sierras tienen algunas de las características más bonitas y crean un telón de fondo único y característico de la ciudad. Andalucía atrae a millones de turistas cada año, en parte por su suave ambiente climático de invierno y primavera. Esto es muy característico del sur de España, que atrae a turistas del norte de Europa y de todo el mundo. Las regiones costeras de Andalucía atraen a muchos visitantes durante la mayor parte del año. De entre todas las comunidades autónomas de España, Andalucía es la segunda región más visitada sólo por detrás de Cataluña. La comunidad autónoma situada en la península ibérica atrae a 30 millones de personas al año. Las zonas más visitadas por el turismo en Andalucía son Sierra Nevada y la Costa del Sol. Andalucía es una de las zonas más cálidas y soleadas de Europa. Por eso se la conoce como el epicentro de un tipo de turismo llamado de arena y suma. En Andalucía se encuentran también algunos de los mejores hoteles y restaurantes del extremo sur de España. Alrededor del 70% del total de las gestiones de alojamiento y el 75% de las noches de hotel reservadas se realizan en los hoteles de Andalucía se reservan alrededor de los municipios costeros. En Andalucía, el mayor número de turistas que llegan a la región lo hacen en agosto, lo que representa un 13,26% del total de noches reservadas durante todo el año. Asimismo, Andalucía recibe el menor número de visitantes en diciembre, con un 5,36%. Aparte de que Andalucía recibe visitantes por su sol y sus playas de color azul turquesa, mucha gente sigue visitando la región por su cultura, deportes y convenciones. Un buen ejemplo de atracción deportiva y de naturaleza para los turistas es el Parque Nacional de Sierra Nevada. Andalucía es también un lugar destacado para el turismo cultural, ya que cuenta con cientos de espacios turísticos culturales como catedrales, fortalezas, castillos, monasterios, numerosos museos y varios centros urbanos de importancia histórica. Andalucía alberga 7 de los 42 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Infraestructuras de transporte en Andalucía Si va a visitar una de las regiones más visitadas del mundo, debe moverse sin esfuerzo y con facilidad. Andalucía, como cualquier sociedad moderna, cuenta con una importante infraestructura de transportes que garantiza que las personas se desplacen de un punto a otro con seguridad. La región cuenta con numerosos medios de transporte que facilitan el desplazamiento de personas y objetos. Varias capitales andaluzas -Sevilla, Granada y Córdoba- se han esforzado en el pasado por reforzar sus sistemas de transporte. Gracias a la importante intervención del gobierno, Andalucía cuenta con tres sistemas de transporte rápido: el metro de Granada, el de Málaga y el de Sevilla. En regiones como Cádiz, Málaga y Sevilla funcionan populares redes de trenes de cercanías. La región cuenta también con diversas infraestructuras viarias con modernas instalaciones que dan soporte también a los sistemas de metro. Cuenta con una de las redes de carreteras más enrevesadas y entrelazadas del sur de España. Andalucía es conocida por tener seis aeropuertos públicos diferentes. Todos los aeropuertos de Andalucía aceptan vuelos de muchos destinos internacionales. Algunos de los aeropuertos son: El aeropuerto de Málaga: Es el aeropuerto más dominante y utilizado de la región. Maneja alrededor del 60,68% del total de pasajeros, así como el 85% del tráfico internacional de la región. Desde este aeropuerto se pueden realizar numerosos destinos internacionales. Este aeropuerto también tiene un enlace diario con 20 ciudades diferentes de España. Este aeropuerto también conecta con más de cientos de ciudades europeas. Desde el aeropuerto de Málaga se puede acceder fácilmente a varios destinos de los países nórdicos, Europa central y Gran Bretaña. Puede acceder a las principales ciudades de Europa del Este como Bucarest, Riga, Sofía, San Petersburgo y Moscú. También conecta con destinos en Norteamérica (Montreal, Toronto y Nueva York), el norte de África y Oriente Medio (Kuwait, Jeddah y Riyadh). El aeropuerto de Sevilla: Este es otro de los aeropuertos importantes de la región que maneja alrededor del 20,12% del tráfico hacia la región. El aeropuerto de Jerez: El aeropuerto de Jerez es otro de los aeropuertos importantes que se pueden utilizar para acceder a Andalucía. Este aeropuerto gestiona alrededor del 7,17% del tráfico de la zona. En total, todos los aeropuertos son responsables del 87,96% del tráfico total de la zona. Andalucía cuenta con varios puertos utilizados para la entrada de mercancías y diferentes artículos de gran tamaño en la región. Sus principales puertos son el de Málaga (que se ocupa de los cruceros) y el de Algeciras (que se ocupa del tráfico de contenedores y mercancías). Algeciras es un puerto clave dentro de los principales puertos comerciales de España. En 2004, manipuló 60.000.000 de toneladas de mercancías y productos. El único puerto fluvial comercial del país está en Sevilla. En Andalucía se encuentran también otros puertos importantes como el de Huelva, el de Almería y el de la Bahía de Cádiz.

