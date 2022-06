El PSOE mantendrá la bonificación de tasas universitarias y la gratuidad de 0 a 3 años

La candidata del PSOE de Almería en las elecciones del 19J al Parlamento de Andalucía, Noemí Cruz Martínez, ha garantizado que el futuro Gobierno socialista de Juan Espadas en la Junta de Andalucía avanzará en la educación gratuita de cero a tres años y mantendrá la bonificación al 99% de las tasas universitarias impulsada desde el anterior Gobierno socialista y puesta en entredicho por el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla.

“El PP ha mentido a las familias que pagan hoy lo mismo por la educación infantil pública que cuando Moreno Bonilla llegó a la presidencia andaluza. Sin embargo, los socialistas, no prometemos cosas que no cumplimos y vamos a seguir adelante con la gratuidad de la educación de cero a tres años”, ha asegurado, así como que se reducirán las ratios en los centros educativos públicos a, máximo, 20 alumnos y alumnas por aula al considerar que se trata de una medida que contribuye a aumentar la calidad educativa y a reducir el fracaso escolar.

Otra cuestión que el PSOE considera fundamental es blindar la atención a las necesidades educativas especiales del alumnado impulsando una ley específica para que “nunca más, ningún gobierno insensible como el de Moreno Bonilla se agarre a que no existe una normativa y deje de atender a este alumnado”. En este sentido, ha insistido en la “insensibilidad” del PP con estos alumnos y alumnas y con sus familias a las que “ha desatendido” durante su legislatura andaluza. “Por desgracia, sus situaciones han sido portada cada semana en algún medio de comunicación en Almería y en Andalucía porque Moreno Bonilla no ha contado en esta legislatura con el personal técnico de integración social ni con el número de profesionales suficientes para atender las demandas de este alumnado”, ha afeado al PP la candidata socialista.

“Cero” en Educación con Moreno Bonilla

“Cero es el balance en educación que hacemos del Gobierno de Moreno Bonilla que ha sido incapaz de gestionar lo que tenía delante” y, en este sentido, Cruz Martínez se ha preguntado qué ha hecho el PP “con los recursos de los que ha dispuesto procedentes del Gobierno de España”. “Ha contado con fondos históricos para invertir y, sin embargo, ha perjudicado al sistema público educativo en el que no sólo no ha invertido, sino al que ha recortado”, ha reprochado y ha puesto numerosos ejemplos de la “ineficacia” de Moreno Bonilla. “Moreno Bonilla ha demostrado, así, ser un mal gestor de los recursos públicos, a lo que se suma la falta de compromiso con los servicios públicos, especialmente con la educación pública. No es nuevo ni desconocido, es la manía persecutora de la derecha con lo público junto con el interés de hacer de lo público un negocio para unos cuantos amigos de la privada a costa de la igualdad”, ha lamentado Cruz Martínez.

El PP “ha cerrado en Almería 182 aulas educativas públicas en tres cursos escolares y la suma aumentará porque para el curso próximo ya han previsto cerrar más aunque no lo anunciarán hasta noviembre, una vez que nada se pueda hacer, como siempre hace Moreno Bonilla, de manera soterrada”, según la candidata socialista quien también ha recordado que el presidente andaluz tiene el dudoso honor de ser “quien cerró el colegio de Tahal” y que “mintió al decir que no tenía alumnado”. De hecho, “gracias al tesón de su alcaldesa y a la defensa que hizo el Grupo Parlamentario Socialista se volvió a abrir el colegio dejando claro que no era cierto que no tuviera alumnado para matricular”.

Cruz Martínez ha rememorado, igualmente, que Moreno Bonilla “no ha sido capaz de poner en marcha ni uno de los proyectos educativos que dejamos programados e iniciados en el anterior Gobierno socialista en la Junta de Andalucía, como el colegio de Huércal-Overa o el IES de La Cañada” que “mucho reivindicaba el alcalde del PP de Almería al anterior gobierno socialista en la Junta, pero por el que nada ha vuelto a pedir a Moreno Bonilla en más de tres años”.

La candidata socialista ha afeado a Moreno Bonilla el despido de 73 trabajadoras de escuelas infantiles –muchas de ellas de Almería- a quienes “ni ha escuchado” y que siguen estando en la calle e, igualmente, ha señalado que el PP es quien ha acabado con el servicio de transporte escolar del colegio de Olula del Río y en El Toyo, además de haber “reducido” la línea que prestaba servicio al alumnado TEA.