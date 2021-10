Economía ¿Por qué se dice que Bitcoin es una moneda? viernes 15 de octubre de 2021 , 07:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bitcoin surgió en el año 2008, según el Libro Blanco de Bitcoin. Antes del lanzamiento de Bitcoin, el inventor, Satoshi Nakamoto, hizo algunos anuncios sobre la criptomoneda en una lista de correo. En agosto de 2008, Satoshi Nakamoto registró el nombre de dominio bitcoin.org para publicar el libro blanco, y este sigue siendo el sitio web oficial de Bitcoin. Después de uno o dos meses del registro de dominio, se anunció en la lista de correo que Satoshi, junto con su grupo, estaba componiendo un sistema de efectivo electrónico y digital con una red de igual a igual y un carácter de descentralización. Satoshi lanzó el software más importante de Bitcoin a primera en enero de 2009. Satoshi Nakamoto extrajo el bloque0 antes de darse cuenta del software de Bitcoin. Después del lanzamiento de Bitcoin, siguió haciendo varios anuncios y, después de un año, simplemente desapareció. Bitcoin se creó como un método para facilitar las transacciones sin la participación de las autoridades gubernamentales y los bancos nacionales. Sin embargo, según los inversores, Bitcoin es solo una inversión que ofrece una cantidad considerable de retorno de inversión. Si deseas obtener resultados rentables en tu viaje de Bitcoin, consulta sitio official para obtener más detalles. Bitcoin es considerado una moneda, pero ¿por qué? Echemos un vistazo. ¿Es Bitcoin una moneda? Bitcoin es la principal criptomoneda inventada en el caso de una crisis económica, así que sí, es una moneda. Sin embargo, el inventor de Bitcoin lo creó como método de pago para liberar a la gente promedio de la dominación de las autoridades centrales. Aún más, incluso Satoshi desconocía el hecho de que Bitcoin alcanzaría un valor tan excesivo en el futuro. Sin embargo, los inversores lo consideraron una oportunidad de oro para hacer uso de una propiedad considerable. En resumen, sí, Bitcoin es la moneda digital más robusta de todos los tiempos, equipada con una capitalización de mercado de casi un billón de dólares y un volumen de operaciones de más de 100 mil millones/día. ¿Por qué Bitcoin tiene un valor? El inventor de Bitcoin emitió el límite de la criptomoneda antes de su lanzamiento, cuando el valor de Bitcoin era cero; sí, has leído bien. Sin embargo, cuando se hico la primera compra con Bitcoin, el valor era de 0,004 dólares. Esto es lo que confunde a muchos novatos en las criptomonedas: si Bitcoin no es manejado por ninguna autoridad superior, gobierno o banco central, y su inventor despareció, ¿quién le asigna un valor? Las monedas están sujetas a algunas características explícitas como escasez, utilidad, divisibilidad y reserva de valor. Veamos si Bitcoin coincide con estas características. Escasez La escasez es la característica principal que establece si un token se puede denominar como moneda o no. Evidentemente, sí, el Bitcoin está sujeto a una escasez que llega constantemente tras la incorporación de nuevas unidades de Bitcoin en la red. Bitcoin es una moneda digital sujeta a un suministro limitado; el número de unidades de Bitcoin que se pueden extraer, después de todo, es de 21 millones. El concepto de reducción a la mitad de la recompensa en bloque está aumentando la escasez de bitcoins. En pocas palabras, Bitcoin se opone a una tasa flexible que cambia en un período de tiempo explícito. Entonces, según esta primera característica, Bitcoin es una moneda. Utilidad La utilidad del token lo define como moneda, y es un aspecto sumamente esencial. La utilidad siempre viene con una reserva de valor; si una moneda está equipada con una reserva de valor, solo entonces es utilizable. Por ejemplo, las monedas fiduciarias están equipadas con una reserva de valor en esa región explícita que se puede utilizar en cualquier país, ya que se puede convertir en otras monedas fiduciarias. Bitcoin está equipado con una reserva que se puede utilizar en todas las regiones del mundo. Divisibilidad En consecuencia, la divisibilidad de la moneda es esencial. Es posible que sepas que las monedas fiduciarias se dividen en fragmentos más pequeños. Así como el dólar se divide en varios fragmentos más pequeños, Bitcoin se puede fragmentar correspondientemente en partes más pequeñas. Estas son algunas de las razones por las que se define a Bitcoin como moneda. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.