Por un futuro cierto Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 20 de julio de 2023 , 10:07h

En los últimos cinco años España ha sido testigo de una gran transformación de la mano de Pedro Sánchez. Nuestro presidente ha conseguido reducir el paro, ha situado a nuestro país entre los cuatro países de la zona euro que más crecen, ha subido las pensiones, el salario mínimo, ha aumentado el presupuesto para becas, ha mejorado el acceso a la vivienda para los jóvenes, ha impulsado leyes tan novedosas y necesarias como la Ley de Eutanasia, ha modificado la Reforma Laboral para que los nuevos empleos sean de calidad y, sobre todo, se ha ocupado de las personas en los momentos más duros de la pandemia por coronavirus blindando el escudo social, poniendo en marcha, entre otros, el mecanismo de los ERTE, el Bono Social y reduciendo el precio del combustible. Todo lo bueno que ha conseguido Pedro Sánchez por España no cabe en uno ni en varios artículos pero quiero destacar, especialmente, el papel que juega y ha jugado en Europa donde nunca un presidente español fue tan laureado y reconocido como lo es Pedro Sánchez quien consiguió, para su país, 140.000 millones de euros de los Fondos Next Generation, esos que no sólo repudió el Partido Popular, sino que fue por la puerta de atrás a Bruselas a pedir que no nos lo dieran. Eso lo hicieron los 'patriotas' del PP. Pese a ellos, a su ruido, a sus zancadillas, bulos y mentiras, este país progresa y, con él, Almería. El Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado siempre con transparencia y sus logros se palpan. En nuestra provincia tenemos el AVE que llegará en 2026; algo impensable hace tan sólo 6 años con el PP en Madrid. Tenemos importantes proyectos energéticos, hídricos y sociales que están en marcha y que continuarán con un Gobierno progresista. Ese es nuestro futuro cierto. Sin embargo, de la mano de Feijóo no sabemos qué nos esperaría, porque no ha mostrado su programa electoral. En el nuestro está el AVE. En el suyo, un mar de dudas con tan sólo una certeza: recortes a lo público. Si Feijóo pretende hacer con España lo mismo que Moreno Bonilla con Andalucía, es eso: esquilmar lo público y paralizar el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Dónde está la firma del soterramiento tan necesaria para la llegada del AVE?, ¿dónde está la Autovía del Almanzora, esa que iba a concluir a los 30 días de llegar Moreno Bonilla a la Junta hace ahora 5 años? Si los progresistas no vamos a votar al PSOE, ellos ganan y eso es algo que no podemos permitir.

Antonio Martínez
Secretario de Organización PSOE Almería