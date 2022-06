Opinión Post 19J: No extrapoles que es peor Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 24 de junio de 2022 , 18:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Es una tentación de políticos y periodistas, y aunque todos sabemos que carece de valor real, que ni tan siquiera sirve como encuesta, todos nos afanamos siempre en extrapolar los resultados de unas elecciones a otras, y en éstas, las andaluzas del 19J no podíamos ser menos, y hacerlo hacia las generales y hacia las municipales. Si nos atenemos a los resultados obtenidos por el PP en la capital en estos comicios, Ramón Fernández Pacheco lograría de largo la mayoría absoluta, pero lo cierto es que si de las autonómicas de 2018 a las municipales de 2019, creció en 15.000 votos, también lo hizo –aunque no tanto- el PSOE, que ahora se ha despeñado. Por el contrario Ciudadanos y Vox bajaron mucho, y aplicando la extrapolación, los primeros desaparecerían y los segundo aumentarían en concejales. No, no se puede extrapolar, porque hacerlo sería como pensar que al PP no le pasará factura que haya barrios que los servicios de limpieza visitan una vez al mes, o árboles que se podan cada tres años –con suerte-, o hay calles sin acerado, o cuando las hierbas crecen entre las losas de un parque no hay quien se ocupe de ellas, o se cierran centros deportivos, se presenta un proyecto y nunca más se oye hablar … todo eso estará en la mente del votante, que puede acabar siendo abstencionista, o elegir otras opciones. Del mismo modo, tampoco con Vox cabe extrapolación real, puesto que sus mejores resultados los ha logrado en generales, no en las autonómicas, y desde luego, tampoco en las municipales. Y lo mismo ocurre con Ciudadanos, que son quienes más habrían de preocuparse, con extrapolación o sin ella. En unas municipales influyen muchos elementos, y son quizá las elecciones menos políticas y en las que más se valora la gestión realizada, incluso por encima de las promesas programáticas. Son en estos comicios en los que puntúan los detalles, las pequeñas cosas, no las grandes, porque las grandes, por estupendas y necesarias que sean, por mucho que desde un punto de vista objetivo supongan un beneficio general para la ciudad, solo son un beneficio directo y visible para una minoría. Por eso hay que estar en los detalles, y cuando no se está, pues eso, que alguien, descontento con el PP o con el PSOE, podría acabar votando a Vox sin tener sus rancios principios, si éstos son capaces de mostrarse útiles. Al margen de Ciudadanos, lo peor sin duda, es el papelón que tiene el PSOE por delante, porque su futuro no está escrito en la extrapolación. A estas alturas el PSOE de la capital no tiene candidato, y nos metemos en el verano, allá por septiembre comenzará el baile de primarias, y con una Junta de Andalucía sin posibilidades para recolocar a tanto personal, y con el miedo en el cuerpo de cara a lo que puedan deparar las elecciones generales, habrá navajazos y puñaladas por liderar las candidaturas municipales. El PP en la capital no ha tenido siempre mayoría absoluta, pero algunos, como siempre lo ha visto en el Gobierno de la ciudad, se olvidan de que necesitó varios mandatos a GIAL, que también ha precisado de Ciudadanos, y ahora hasta le ha venido bien la división de Vox; al otro lado está el caos, o mejor dicho, la nada. El PSOE de la capital es incapaz en lustros de ofrecer una alternativa real, viable, ilusionante, y no cesa de estrellarse una y otra vez. Y no parece que ahora vaya a ser distinto. Si el PSOE lograra armar una buena candidatura, a algunos las extrapolaciones les iban a estallar en la cara como cuando te dan con un globo de agua. Pero claro, si armara una buena candidatura, y estamos hablando del PSOE de la capital, por lo que devienen en ser conceptos contrapuestos extrapolables. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 792 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)