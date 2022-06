Sucesos Ampliar Una reyerta con disparos deja un herido en San Cristobal viernes 24 de junio de 2022 , 18:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado que sobre las 15,45 horas de este viernes han recibido una llamada alertando de una pelea en la zona de la Loma de San Cristóbal. En la llamada, según ha explicado el 112, se ha dado aviso sobre una persona herida supuestamente por un disparo producido durante la reyerta. Asimismo, desde el 112 han señalado a Europa Press que hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.