Post4M: Madrid, explicado para idiotas

miércoles 05 de mayo de 2021 , 17:50h





"Lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota".

R.M. del Valle-Inclán





Fabricarse una falsa épica contra el fascismo, cuando se ha sido cómplice de la instauración del mismo por estrategias fallidas de chichinabo, entreveradas de soberbia identitaria sexista, sólo puede convencer a convencidos o a pazguatos sin luces. ¿De qué 'democracia' y 'libertad' habláis si no se ha establecido aún una verdadera Separación de Poderes (en origen, ejercicio y funciones)?





No falla, los idiotizados cínicos del fascio redentor, no sólo 'perrodistas' del sicariato metropolitano - esos mismos del facherío que ya tenían preparado el trampantojo del pucherazo si la cosa se torcía -, pretenderán ahora que la debacle de la destransversalizada 'izquierda' capitalina se debe, en sus delirios de mequetrefes, a que Ayuso se ha subido a la poltrona por ser una reencarnación de Juana de Arco trufada con el aguerrido espíritu hembro de la monja-alférez.





Ya advertimos con mucho tiempo para rectificar, en medios estatales, provinciales y latinoamericanos (ved Caricaturizaciones clerical-franquistas rojipardas, ¡escrito en octubre de 2018!), que el permitir que las sectas ultracatólicas campen a sus anchas, unido a una demonización incesante de la mitad masculina del Estado, que ya llevaba padeciendo la 'justicia penal de autor' del impresentable Zapatero desde 2008, sólo podría conducir a una deriva totalitaria galopante.





¡Cuánto echamos de menos aquella Izquierda que desconfiaba, de modo instintivo, de todos los intentos de adoctrinamiento por parte de los laboratorios ideológicos de EEUU y el Vaticano! En estos tiempos, por el contrario, las mismas que se abonan a las gilipolleces lesbosupremacistas de las universidades yanquis, no sólo percibiendo subvenciones, por la tarde con desfachatez llevan a sus hijos a las catequesis o los visten de nazarenos.





Encima debemos aguantar al llorica resentido y fracasado del Moñetas Iglesias haciéndose la víctima, presentándose el farsante de 'chivo expiatorio'. No, mamonazo, nos habéis utilizado para vuestros experimentos sociológicos mezquinos como cobayas, los verdaderos damnificados por vuestras políticas sexistas somos los centenares y centenares de familias que habéis destruido con vuestras hediondas 'ingeniería social' hembrista y 'leyes de autor', protagonizadas en principio por la P$OE, con seguidismo miserable del P.P. (Partido Podrido) y de Ciudaenanos. Y se las da el endiosado patán galapaguero del 'Enrico Berlinguer del S. XXI', cuando su paso por la política dejará menor calado que el de Los Punkitos cuando cantaban 'cacaculopedopis' en Las aventuras de Enrique y Ana, ¡menudo histrión de teatro de barrio!





Ese exmacho-alfa lanzado al estrellato en tiempos del enmohecido rajoyato para dividir el apoyo al P$OE. Ese demagogo hembrista que sin pestañear podría argüir que esas Venus paleolíticas, esas Damas ibéricas como las de Baza o las de Elche, simbiosis de diosas y reinas, no nos hablan de un Matriarcado primordial, sino de un evanescente 'patriarcado' prehistórico que hay que tragar sí o sí. El prepotente vallecano emigrado con jugosa pensión al chalet de Galapagar, se figuraba que con su populismo obrerista a ratos, pero sobre todo con sus asquerosos sofismas para engordar la vanidad de gran número de mujeres incautas, copiados de las machirulas de la Pp$OE loritos de New York city, iba a llegar muy lejos. Pues no, patético embaucador, ya ves que no ha sido así.





Cuánta opresión en nuestros días la de las sufrientes damas sin un mísero castillito en Baviera o una playita privada donde poder evadirse. Cuánta injusticia la de esa vida tomando el zumo de naranja, el café y la tostada a media mañana en el 'brunch' más cercano, mientras que el horrible macho goza de sus privilegios en la obra disfrutando del hormigón y el ladrillo, los forjados y el enfoscado... para que ellas sufran colgando un cuadro en el taco que ha taladrado el machista tirano, el suplicio de llevar a los niños al cole o calentar en el microondas platos precocinados, tareas no reconocidas por el heteropatriarcado ingrato.





Qué cruel despotismo al volante de un coche de gama media-alta, eligiendo compras on line por Amazon o El corte inglés, regañando a la chacha dominicana sin contrato por horas, haciendo shopping por las boutiques, sin tiempo para su estilista del cabello, la joyería, la esteticista y las 'nails'. El terrorismo patriarcal es espantoso, con tantas pobrecillas que carecen de masajista tailandés, monitor de pádel y ni un triste Niño Polla para consolarlas a diario... ¡Cuánta injusticia machista!





No tenemos esperanza alguna en que la autodenominada 'izquierda' españolista, sus títeres en las colonias de la periferia y sus estúpidos imitadores por Latinoamérica y el Magreb vayan a hacer el menor intento de autocrítica y cambien de rumbo, con más de un ministerio orwelliano de la verdad, no sólo el de 'igualdad'. Termina el linde y siguen los zombis de la propaganda, como ese zoquete calzonazos que le llevaba el café a Trinidad Jiménez, Periquito Sánchez, y que deja a diario que los impresentables Casado, máster por Harvaravaca, y Abascal, el lameculos de Esperanza Aguirre, le coman la talega, cuando en el poder hacen lo mismo, como puede observarse con el Trifachito andaluz.





Por eso, sin más dilaciones, queremos terminar de 'arreglar lo del norte' con unas propuestas en línea con el 'marxismo' (el de Groucho), interpretado por la vía rojiparda y de las JONS, para retroalimentar mucho más rápido a la ultraderecha y a sus capellanes en la sombra, en línea con la infamia que lleváis perpetrando décadas.





Ahí van nuestras propuestas, ¡más madera!:





1ª.- El neolenguaje es el masaje. En las deconstrucciones 'de género', una vez fusilada la masculinidad (tóxica por definición, claro), sabido es que las féminas han consolidado el patriarcado desde tiempos inmemoriales conforme a la neociencia imperante... Hay que empezar a hablar de mujeres, mujeros, y mujeras.





2ª.- Se debe abolir el día del padre, ya que se ha demostrado empíricamente que los progenitores no saben cambiar pañales ni dar amor.





3ª.- Castración química voluntaria, en principio, a todo ente masculino, ya que todos los hombres pueden ser en potencia sádicos violadores. Tras el triunfo de las discriminaciones 'positivas', ahora con las negativas alcanzaremos una apoteosis de fecundo relanzamiento de la natalidad, que nos permitirá pagar los servicios sociales básicos sin endeudarnos, mientras Abascal y Casado derraman lágrimas a moco tendido por la creciente necesidad de inmigrantes para sostener la producción.





4ª.- Las mujeras por el derecho a no depilarse ni el bigotillo ni la perilla, y a mear de pie, como los patriarcas... Basta de privilegios exclusivos, ¡la Mona Chita vive, la lucha sigue!





5ª.- Toque de queda permanente exclusivo para los varones, prohibición por ley de que estos ocupen cualquier cargo directivo - dejemos ya el atraso de las 'cuotas de género' -, y que las mujeras puedan azotarlos en público por los motivos que estimen convenientes.







6ª.- La fecundación obligatoriamente será in vitro, con vaginoplastias voluntarias - por el momento - para hombres, para lograr que los penes no sigan siendo la tiránica herramienta del patriarcado.





7ª.- Sólo se permitirá adorar a Diosas y Vírgenes Madres. Zarzuela y Moncloa se trasladarán, piedra por piedra, a Chueca, siempre y cuando en el barrio impongan el orden comisarias políticas coordinadas por el Instituto de la mujer y el Ministerio de igualdad. El paraíso con gafas moradas ya está cerca... perdón, quise decir La Paraísa.





8ª.- Reparto de las tareas domésticas supervisado por videovigilancia por el neosindicate verticale de les cocogetes.





9ª.- Proponemos embarazar a todo varón moderno de modo artificial, y deformarles los pechos para que también conozcan qué implica la lactancia, porque será obligatorio que el padre, previamente deconstruido, le dé el pecho al bebé.





10ª.- Fuertes multas al macho que se deje crecer la barba, a excepción de gais, trans, bisex, lesbianas, inclusive maricas clásicos y travestis, que podrán hacer lo que les dé la gana si se dejan gobernar por el hembrismo imperante, ¡faltaría más!





Estas diez medidas básicas, aprobadas por decreto-ley, conducirán aún más la demografía española, y a un digno abono de pensiones y sueldos de los funcionarios, consiguiendo metas de triunfo sin parangón desde la época de la Peste Negra.





¡Nos vemos en las Generales y en las siguientes Autonómicas andaluzas, 'espabilades'! ¡Viva Al-Andalusía independiente, democrática, con una Administración laica y republicana! ¡Libertad para todos los Pueblos de la Madre Tierra, venceremos!