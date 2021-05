Capital El Ayuntamiento honra a los 144 almerienses víctimas el holocausto nazi miércoles 05 de mayo de 2021 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde ha señalado que “con este gesto, sencillo, pero muy sentido, queremos reconocer, junto a la Asociación Amical de Mauthausen, el papel de precursores de la democracia de las víctimas”





El alcalde Ramón Fernández-Pacheco ha participado este miércoles, coincidiendo con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen en 1945, en el homenaje a los 144 almerienses deportados y fallecidos en el holocausto nazi en el monumento a las víctimas ubicado en el Parque de las Almadrabillas, junto al Cable Inglés.



“Desde el Ayuntamiento de Almería hemos querido sumarnos a este homenaje de la Asociación Amical de Mauthausen con una ofrenda floral en este simbólico monumento, declarado como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, para recordar y honrar a todas las víctimas y, en concreto, a los 144 almerienses que perdieron la vida en el holocausto nazi, así como para reconocer el papel de precursores de la democracia que tuvieron las víctimas de ese grave atentado contra los derechos humanos”, ha señalado Fernández-Pacheco.



Acompañado de la primera teniente alcalde, María Vázquez, y de varios miembros de la Corporación municipal, el alcalde ha explicado que es importante que “la sociedad almeriense nunca pierda el recuerdo de las víctimas, porque todas ellas fueron fundamentales para disfrutar de la democracia y paz que tenemos hoy”. Es por ello que se ha comprometido a seguir celebrando este homenaje en años venideros “con la afluencia de público que merece esta efeméride”, ya que el de hoy ha sido un acto “sencillo, pero no menos sentido” por la actual situación sanitaria.



Por su parte, el representante de la Asociación Amical de Mauthausen en Almería, Pepe Sedano, ha recordado a los 144 fallecidos en la provincia, así como a las más de 200 personas que estuvieron allí y sobrevivieron, “ya que podemos saber lo que pasó gracias a su testimonio”.



Asimismo, ha señalado que él fue una de las personas que en 1999 persiguió la instalación de este monumento en memoria a las víctimas, “junto a Antonio Muñoz Zamora, Juan Sánchez Miranda, Martirio Tesoro y el alcalde de Almería del momento”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

