PP acusa al subdelegado de intentar "silenciar" la llegada de pateras

jueves 23 de septiembre de 2021 , 19:38h

Escucha la noticia





El PP de Almería ha criticado este jueves que el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, "frivolice" con el "drama de la inmigración" en las costas de la provincia, donde se han localizado diez cadáveres en los últimos días, y ha lamentado que no ofrezca "información clara" y "transparente" de la "llegada de pateras diarias".



El diputado nacional Miguel Ángel Castellón ha indicado que es "responsabilidad suya y del Gobierno de Pedro Sánchez dotar a la Guardia Civil de la plantilla necesaria en la provincia" ante un fenómeno "que va a más".



"Le instamos a no seguir mirando hacia otro lado y tomar las riendas de la situación ante un drama humanitario que desde la Subdelegación del Gobierno en Almería intentan silenciar", ha dicho Castellón en un comunicado.



El diputado nacional ha tachado de "política migratoria irresponsable" la adoptada por el Gobierno y ha trasladado que esperan en el PP que "cuanto antes se actúe y se tengan en cuenta las peticiones de las asociaciones profesionales de guardias civiles que llevan mucho tiempo demandando al Ministerio del Interior más efectivos y recursos para una provincia en la que la ruta argelina adquiere cada día más protagonismo".



"Son los propios guardias civiles los que han advertido al Gobierno de la necesidad de contar en la provincia con 300 agentes más para poder luchar contra las mafias de la inmigración mientras desde el Ministerio les dan la espalda. Los agentes son los que día tras día tienen este drama ante sus ojos, los que ven como llegan pateras y más pateras sin cesar, con personas en busca de un futuro mejor y que en muchas ocasiones no consiguen ni alcanzar la costa", ha asegurado.



Castellón ha instado por último a Manuel de la Fuente a "pedir perdón" por sus declaraciones y a "trabajar como es su obligación para poner freno a un fenómeno indigno en pleno siglo XXI".