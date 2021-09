Almería El subdelegado destaca el “tiempo récord” empleado en vacunar a los internos del El Acebuche jueves 23 de septiembre de 2021 , 19:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Manuel de la Fuente, que ha presidido este mediodía los actos del Día de la Merced, ha alabado que casi un millar de personas recluidas fueran vacunadas el pasado mes de mayo en un “tiempo récord”





Con restricciones todavía en cuanto al número de asistentes, el centro penitenciario ‘El Acebuche’ ha acogido este mediodía la celebración de los actos del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, que ha estado acompañado por el director del centro, Miguel Ángel de la Cruz, y el resto del equipo directivo de ‘El Acebuche’.



En los últimos meses, el centro ha recuperado los talleres y las actividades de ocio terapéutico y educativo para el personal recluso, el voluntariado o las comunicaciones entre internos y familiares. “Las medidas de prevención y control de la pandemia han funcionado tan bien que las tasas de contagios y de fallecidos en los centros penitenciarios españoles, también en este, han estado muy por debajo de las de la población en general”, ha señalado De la Fuente.



El subdelegado se ha referido a que el “temprano” esfuerzo y las medidas de control realizadas en los centros penitenciarios –suspender todas las comunicaciones, el cierre de las prisiones al personal no penitenciario o la suspensión de permisos y salidas programadas, así como de los traslados no imprescindibles-, han logrado contener la pandemia en sus distintas oleadas dentro de las prisiones, tanto que esos buenos resultados han sido reconocidos incluso por la Organización Mundial de la Salud.



“A la ardua labor que, sin ninguna duda, ha realizado el personal de este centro, se ha sumado la extraordinaria cooperación del personal sanitario externo. Gracias a ellas y ellos, casi un millar de personas recluidas fueron vacunadas el pasado mes de mayo en un tiempo récord”, ha resaltado igualmente el subdelegado del Gobierno.



Sin embargo, y aunque la lucha contra el Covid-19 ha centrado gran parte de los esfuerzos realizados durante el último año y medio en ‘El Acebuche’, el centro ha seguido trabajando en la mejora de sus condiciones, reforzando su seguridad perimetral o protegiendo la integridad física de las personas reclusas con la instalación de sistemas de detección de humo y de interfonía en las celdas, según ha explicado el director de la institución, Miguel Ángel de la Cruz.



Ambos han destacado que, para los próximos meses, el objetivo prioritario del centro será el fomento de la igualdad entre el personal recluso “sin diferencias de género”, siguiendo las directrices de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en sintonía con la acción del Gobierno. “La mujer vive el encarcelamiento de forma diferente, y por ello hay que promover para ella medidas y soluciones diferentes. Por otro lado, no debemos olvidar que el fuerte impacto de los delitos enmarcados dentro de la violencia de género, como fenómeno social de difícil solución, estimula la tarea de seguir trabajando desde el ámbito penitenciario para facilitar, con los medios que se disponen, su erradicación”, ha apuntado De la Fuente.



En el acto, se han hecho entrega de los reconocimientos anuales que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y también a los que entrega el centro a colaboradores externos, profesionales penitenciarios, por el cumplimiento de 25 años de servicio y a personal recluso.

